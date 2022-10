Consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox i I Fatti Vostri di oggi, mercoledì 5 ottobre 2022, su Rai Due. Il noto astrologo, Paolo Fox, ha snocciolato come sempre l’elenco dei vari segni zodiacali, da quello meno “fortunato” a quello che oggi vivrà una giornata al top, “Cominciamo con il segno del Leone, due stelle, avere la luna in opposizione vuole dire vivere al cardiopalma la giornata, se ci sono cose da dire e spiegare state calmi, ricordatevi che voi avete un anno importante e andrete avanti fino alla metà di maggio del 2023, poi ci sarà un po’ di serenità. Avete cambiato alcuni aspetti della vostra vita, c’è chi si è innamorato, chi vuole cambiare stile di lavoro, chi ha avuto un premio ma non quanto desiderato, oggi vedete tutto in maniera più nervosa e agitata quindi vi consiglio di non agitare troppo le acque”.

Paolo Fox ha proseguito: “Cari nati sotto i segni dei Pesci, due stelle, non vedo l’ora che arrivi la fine dell’anno così vi metterò sempre in cima, è una mia ipotesi. Credo che in questo momento siete confusi e pieni di cose da fare da non avere un attimo per voi stessi, alcuni sono agitati perchè il programma non sta andando come previsto. Quello che state facendo adesso vi servirà come trampolino da metà marzo”.

PAOLO FOX, OROSCOPO 5 OTTOBRE 2022 I FATTI VOSTRI, LA CLASSIFICA: DALL’ARIETE ALLA VETTA

“Due stelle per l’Ariete, – ha continuato Paolo Fox con l’oroscopo del 5 ottobre 2022 – non significa che le cose vanno male, vogliono indicare la strada della prudenza, siete un po’ troppo sanguigni nel fare le cose, e visto che ci sono progetti in ballo sarà molto utile essere ponderati, cauti e non fare scelte repentine, soprattutto in amore, vi trovo lontani dal partner o addirittura arrabbiati”. Tre stelle per il Toro “Che sarà oggi molto suscettibile, i nati sotto il segno del Toro sono testardi e quando le cose non funzionano diventato tosti, quindi questa è una giornata complicata da gestirvi. Tre stelle per lo Scorpione. E’ un periodo importante ma avete dubbi per quanto riguarda un’attività che entro sei mesi volete cambiare. Sui sentimenti fra ottobre e novembre sarà possibile ripartire e innamorarsi di nuovo, e quelli che hanno vissuto una separazione potrebbero decidere di stare con una persona part time o diversa, volete essere stupiti dall’amore. Tre stelle per il Cancro – prosegue l’oroscopo di Paolo Fox del 5 ottobre 2022 – alcune cose in cui credevate si sono rivelate non adeguate, ci vuole pazienza in amore altrimenti si rischia disagi, dal 20 di questo mese avrete maggiore serenità”.

“Sagittario, tre stelle, se c’è stato un cambiamento o una delusione a settembre non dovete essere delusi, voi siete sempre in gioco, adorate rischiare e questo è il momento giusto”. Quindi la classifica dell’oroscopo di Paolo Fox del 5 ottobre 2022 con i segni top: “4 stelle per i Gemelli, giocate al meglio queste giornate per ottenere molto di più, 4 stelle anche per l’Acquario, è possibile completare un progetto in questo periodo anche per la casa. 4 stelle anche per la Vergine, la forza torna, la forza è mentale, sapete le strategie vincenti, 5 stelle per la Bilancia, potete ricucire uno strappo se c’è stato un problema d’amore, e chiudo in bellezza con il Capricorno: Giove è dissonante ma rappresenta solo un ostacolo da saltare, vi siete molto allenati negli anni passati e sono certo che ce la farete, potrete alzare l’asticella un po’ di più”.











