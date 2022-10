Paolo Fox oroscopo 6 ottobre 2022 I Fatti Vostri/ Classifica: da Vergine a Acquario

Anche oggi, giovedì 6 ottobre 2022, a I Fatti Vostri vi era Paolo Fox, l’astrologo italiano più famoso di tutti, con il suo oroscopo. Come ogni giorno ha stilato la classifica dei vari segni zodiacali.

Vergine: “Due stelle per i nati sotto il segno della Vergine, vedo un cielo un po’ complicato, molti Vergine in questo periodo si trovano a dover rispondere di cose che hanno desiderato e di cui non dovrebbero lamentarsi, consiglio di stare un po’ più attenti per quanto riguarda la forma fisica, l’importante è essere sereni”.

Paolo Fox ha proseguito l’oroscopo di oggi 6 ottobre 2022 dicendo: “Cancro due stelle, non ci sono blocchi ma sembra quasi che voi diciate delle cose e nessuno vi ascolta, vi trovate di fronte a preoccupazioni che non avete generato voi, c’è stato un piccolo problema da risolvere fra maggio e giugno ma adesso siamo oltre.

Tre stelle per il Sagittario, chi lavora in proprio ha dovuto fare un passo indietro a settembre, ora va inventato qualcosa di nuovo. Mi auguro ci sia un amore e una passione, lasciate perdere qualche momento di disagio: consiglio di fare qualcosa di divertente, il contatto con la natura è liberatorio, anche un piccolo viaggio, una passeggiata”.

La classifica di Paolo Fox con l’oroscopo di oggi, 6 ottobre 2022, prosegue con il segno dei Pesci: “Nati sotto il segno dei Pesci ancora un po’ turbati, tre stelle, ma la luna entra nel vostro segno e vi pone degli interrogativi. In imbarazzo quelli che si sono affidati ad una persona rivelatasi non affidabile, ma sono i rapporti di lunga data che vanno verificati. Tre stelle per l’Ariete: se parliamo di successo vi do tante stelle, sono 3 stelle per la poca energia perchè dovete fare tanto. Dovete badare a casa, figli, famigliari che non stanno bene… 4 stelle per la Bilancia, mi piace il cielo per le relazioni, spero abbiate tanta voglia di amare, Bilancia è segno di matrimonio e convivenza, prima o poi ci cadono tutti. Dopo i contrasti dell’estate si va verso un periodo migliore”.

PAOLO FOX, OROSCOPO 6 OTTOBRE 2022, LA CLASSIFICA: I SEGNI TOP

Quindi i segni top della classifica dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 6 ottobre 2022: “4 stelle per il Toro, ieri un po’ turbati perchè vi siete imposti e quando vi imponete usate anche metodo drastici, siete risoluti: se c’è stata una problematica d’amore non credo che tornerete sui vostri passi. 4 stelle per lo Scorpione, la giornata di domani e il weekend ancora migliori, qualsiasi conto in sospeso verrà saldato, ad ottobre amore ritrovati”.

“Leone 4 stelle, le sentirete soprattutto a pomeriggio e sera. Dovete essere molto cauti se state iniziando nel lavoro qualcosa di nuovo e attenzione ai soldi. 5 stelle per i Gemelli, due settimane molto importanti, riuscirete ad ottenere un buon successo. Capricorno, 5 stelle, Giove contro è un ostacolo da saltare ma ce la farete, grande cielo nel 2023. Chiudo in bellezza – conclude la classifica dell’oroscopo di oggi, 6 ottobre, Paolo Fox – con l’Acquario che ha una grande voglia di donarsi, esporsi, ha voglia di amicizie e di qualcuno con cui condividere un hobby, il tempo libero è importante, va impiegato al meglio”.

