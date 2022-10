Paolo Fox, oroscopo 7 ottobre 2022 I Fatti Vostri/ Classifica: da Vergine a Cancro

Consueto oroscopo di Paolo Fox della puntata di oggi, 7 ottobre 2022, de I Fatti Vostri, la classifica dei sogni zodiacali odierni. Si parte quest’oggi dai nati sotto il segno della Vergine: “Questo venerdì non va bene quasi niente, i Vergine nascondono ogni tanto momenti di forte tensione interiore, fra oggi e domani state un po’ cauti, domenica giornata migliore per rivelare al meglio i sentimenti, che sono in crescita. Due stelle per i Pesci. Con la fine dell’anno grandi novità ma ora siete un po’ indecisi, delusi, amareggiati o forse affaticati, sono giornate in cui non riuscite a capire costa state facendo, e se non vi aiutano… Avete un cuore grande, siete gli assistenti sociali dello zodiaco, però adesso siete voi che avreste bisogno di energia”.

La classifica dell’oroscopo di oggi, 7 ottobre 2022, di Paolo Fox prosegue con il Leone: “3 stelle. C’è un vecchio debito, forse un investimento sbagliato o una situazione non chiara negli ultimi due anni, il Leone vuole mettere a posto questioni di lavoro. 3 stelle per l’Acquario, domenica giornata sì, ma attenzione a non rendere la vita piena di obblighi e doveri, il desiderio di fare cose divertenti è importante, sfogate la vostra voglia di vivere non scandita da regole imposte. Sagittario, 3 stelle. E’ come se in questi giorni doveste reinventarvi, soprattutto i giovani. 3 stelle per l’Ariete, quante preoccupazioni, soprattutto se voi volete dirigere l’orchestra. In questo periodo siete presi da un impegno, un evento, probabilmente entro il 20 di questo mese dovrà essere completato, vi rende nervosi”.

OROSCOPO PAOLO FOX 7 OTTOBRE 2022, LA CLASSIFICA: BENE TORO, SCORPIONE E CANCRO

Ed ecco i segni migliori della classifica di oggi, 7 ottobre 2022, dell’oroscopo di Paolo Fox: “4 stelle per i Gemelli, pensano e sono curiosi, vivere con loro è bello perchè non ci si annoia mai, ma essere gemelli è faticoso. Se avete qualche dubbio, scrivete: se vi viene in mente un’idea e volete chiarire delle cose, prendete carta e penna, non il pc, vi aiuterà a comprendere meglio il pensiero. 4 stelle per la Bilancia, giornate interessanti venerdì e sabato, mentre domenica un po’ di stallo. Da maggio a luglio c’è chi è stato male, ora bisogna andare oltre, non tornate sui vostri passi se avete chiuso storie o persone che non fanno più parte della vostra vita. 4 stelle per il Capricorno. Siete molto forti in questo momento, ma in grande disagio voi rivelate il meglio. C’è bisogno di una mediazione ma ogni giorno c’è qualcuno che vi fa arrabbiare: non sempre ci riuscirete forse”.

Quindi gli ultimi segni della classifica dell’oroscopo di Paolo Fox del 7 ottobre 2022: “5 stelle per il Toro, weekend bello, dovete amare, la passione è importante in questo periodo e anche se avete la possibilità di muovervi, destinate questo weekend alle cose più belle. 5 stelle per lo Scorpione, se un amore nasce in questo periodo potrà diventare qualcosa di molto bello, potrebbe nascere una relazione parti time. Cancro 5 stelle finalmente, nel weekend potrete ritrovare un po’ di tranquillità, è un periodo particolare ma potete isolarvi e ricaricarvi soprattutto nel fine settimana”.











