Paolo Fox, oroscopo 7 settembre 2020/ Gemelli e Cancro chi al top in amore e lavoro?

Diamo uno sguardo ai segni al top dell’oroscopo di Paolo Fox sempre presente sulle frequenze di LatteMiele e così anche oggi 7 settembre 2020. I Gemelli hanno nella loro orbita Mercurio e Venere favorevoli in grado di regalare fortuna e conferme. Mercoledì e giovedì sono le giornate giuste che possono portare qualcosa di più, magari delle risposte attese da tempo. Il Cancro ha delle difficoltà sul piano del lavoro da affrontare, nonostante questo si troverà di fronte a delle giornate che promettono davvero molto bene verso il futuro. Il Leone è pronto ad abbracciare una Venere in transito e in grado di regalare qualcosa di più dal punto di vista dell’amore, soprattutto se c’è la voglia di sperimentare. La Bilancia vive una giornata in cui avrà maggiore forza, grazie a un transito favorevole e intrigante da parte di Mercurio. Anche il Sagittario è in un momento interessante dal punto di vista dell’energia, Mercurio e Venere offrono spunti interessanti.

Oroscopo Paolo Fox amore: L’Ariete potrebbe trovarsi di fronte a una giornata in grado di generare tensione nei rapporti sentimentali. Il tutto pare dovuto a una eccessiva preoccupazione che va generandosi a causa di situazioni finanziarie non proprio idilliache. La Luna potrebbe portare il Toro a vivere un momento in cui si dovranno affrontare delle tensioni di non facile gestione per quanto riguarda l’amore. I Gemelli sembrano pronti a raccogliere qualche risposta che magari aspettavano dal partner da tempo, dovranno però aspettare mercoledì e giovedì. Il Leone vive un momento in cui sono decisamente favorevoli i sentimenti questo per la presenza di un transito eccezionale da parte di Venere. La Bilancia sembra pronta a trovare chiarezza nelle vicende più confuse e che hanno generato maggiore preoccupazione. Lo Scorpione si potrebbe trovare a vivere nelle prossime 48 ore un po’ di tensione, con difficoltà di gestione all’interno di una relazione anche più che rodata.

Oroscopo Paolo Fox lavoro: L’Ariete vive un momento di grande preoccupazione dal punto di vista delle risorse economiche. Questa agitazione può di fatto portare ad accelerare dei progetti verso il futuro o la ricerca di qualcosa di maggiormente stabile. Il Toro attraversa un percorso di grande trasformazione che potrebbe metterlo di fronte alla necessità di mettere in discussione alcune cose della sua vita per rilanciarsi in un altro modo. I Gemelli sono pronti a risolvere alcune situazioni che da tempo sembrano essere in bilico. Tra mercoledì e giovedì arriveranno delle risposte attese da tempo. Il Cancro è in un momento positivo, ma deve affrontare comunque alcune difficoltà dal punto di vista professionale. Stesso discorso si può fare per il Leone che si trova a un punto dove è obbligatorio prendere delle decisioni. Presto potrebbero arrivare delle opportunità intriganti verso il futuro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA