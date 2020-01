Paolo Fox, oroscopo 9 gennaio 2020/ Classifica I Fatti Vostri: segni al top e in crescita

Oroscopo Paolo Fox, 9 gennaio 2020, segni in crescita: Ariete, Toro, Sagittario, Vergine

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 9 gennaio 2020 a I Fatti Vostri, soffermiamoci sui segni a quattro stelle. Ariete: questi sono mesi un po’ agitati per il segno che è spontaneo e selvatico. Quello che si pensa si dice e di fronte a questo si è molto forti. Anche i più raffinati sono magari vestiti in abito da sera e hanno l’orologino arancione di plastica, c’è qualcosa di dissonante che è un andare contro le regole per il fatto che si è governati da Marte. Toro: Saturno che cambia rotta in primavera sarà dissonante. Tutte le risposte che non si troveranno entro aprile saranno considerate come un no e di conseguenza in risposta a questo si agirà. Sarebbe importante riuscire entro primavera a raggiungere i propri obiettivi. Sagittario: si dovrebbero aprire le braccia per accogliere le persone a cui si vuole bene. Senza contatti non si riesce a stare bene. Questo è un segno che ha bisogno di avere un amico per ogni città, visto che ci si muove moltissimo. Vergine: le ultime sono state giornate un po’ faticose. Ci sono tanti progetti in mente che si dovrebbe fare ordine anche nella mente per capire quello che ha maggiore priorità sugli altri. In amore sarebbe meglio non essere diffidenti, buttando all’aria qualche incertezza.

Oroscopo, segni al top: Gemelli, Scorpione, Acquario e Pesci

Ora è il momento di analizzare da vicino i segni a cinque stelle dell‘oroscopo di Paolo Fox. Gemelli: torna alla mente qualche bel progetto da portare avanti durante la primavera. Non si deve essere gelosi, proprio il segno ha disgusto di chi si appiccica e non deve farlo altrettanto. E’ un bell’anno con Venere che sarà nel segno a lungo. Scorpione: forse è il caso di organizzare una bella vacanza. Si ama rivelare poco di sé stessi. Piace mascherare le proprie emozioni e non perché non si è sinceri, ma perché si vuole giocare la carta vincente sempre all’ultimo. Prima si studia sempre l’avversario con attenzione. Acquario: c’è un bel cielo, splendete. L’anno è iniziato molto bene con Venere nel segno, Saturno arriverà presto. Ci saranno dei rinnovi di contratti. C’è voglia di fare cose nuove, il segno dà anima e cuore, ma non vuole avere vincoli e sentirsi troppo assediato. Pesci: cielo importante per innamorarsi, emozionarsi e fare delle scelte di lavoro importante. Potrebbe rifarsi viva una persona che è stata scontrosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA