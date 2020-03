Paolo Fox, oroscopo: classifica settimana 2-8 marzo/ Toro al top ma Pesci, Acquario in crescita

Oroscopo Paolo Fox, classifica settimana 2-8 marzo: segni in crescita

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo a vedere quei segni che, secondo la classifica, si possono considerare in crescita dalla settima alla quinta posizione. Acquario: qualsiasi età si abbia in questo momento si potrebbero sentire anni in più dal punto di vista della maturità e della sopportazione si sta per arrivare a un punto di non sopportazione. E’ solo il primo tempo. Non è un cielo brutto, anzi è un oroscopo importante che permette da risvegliarsi da un incubo e vivere magari in maniera più libera. Lo stato di massima insofferenza arriva in questo periodo e non si deve scambiare per crisi. Capricorno: si devono valutare con attenzione tutte le cose che si devono fare. Giove e Saturno nel segno non sono uno scherzo. Nelle stelle è scritto l’andamento del futuro in termine di tempo. Pesci: quasi da podio. Non ci sono avversità planetarie tecnicamente parlando, le uniche le può creare il segno stesso. Si tratta del segno delle grandi passioni e delle storie coinvolgenti. Ogni tanto è vero che si vivono momenti complicati, ma si è spinti da persone ambigue.

Oroscopo: scopri i segni in crescita…

Lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri ci porta ora ad analizzare il podio dalla terza alla prima posizione. Scorpione: segno molto forte per questa settimana. C’è una grande voglia di riemergere e stare meglio. Sono giornate queste, soprattutto se alla fine di dicembre si sono vissute delle complicazioni, in cui tutto va molto meglio. Il segno è però altalenante nelle sue emozioni, si vive sull’ottovolante. Quando si sale sù va bene, ma quando si scende non si sa dove finisce lo stomaco. E’ una settimana di risalita, forse però si vive troppo pensando ai dettagli. L’importante è capire dove andare e sconfiggere la malinconia vissuta. Vergine: bel cielo per il segno. La parte centrale di marzo vedrà stelle importanti, ma ci saranno a metà marzo talmente tanti stimoli che non si saprà cosa fare ma comunque si cadrà in piedi. Chi non ha novità si è un pochino chiuso. La timidezza apparente è un’arma per analizzare tutto nel dettaglio. Toro: nessun problema se c’è accanto chi dà retta. Si è parenti dell’Ariete, quindi attenzione all’impulsività senza lasciarsi andare troppo. Il cielo è veramente molto importante e regalerà sorprese.

