Paolo Fox, oroscopo della settimana 10-16 ottobre a I Fatti Vostri/ Classifica segni

OROSCOPO PAOLO FOX SETTIMANALE 10-16 OTTOBRE 2022

Paolo Fox è stato ospite come di consueto negli studi de I Fatti Vostri e per l’occasione ha regalato l’oroscopo della settimana iniziata oggi con la classifica dei segni zodiacali per il periodo 10-16 ottobre 2022. “Dodicesimo a posto a sorpresa per la Bilancia – esordisce il noto astrologo – avete tanti pianeti nel segno ma tutti questi pianeti sono opposti a Giove. Dentro di voi ci sono tensioni, sono convinto che questo è un periodo di sviluppi se penso a ciò che è successo fra maggio e luglio, ma ora c’è il massimo della tensione, avere un’opposizione così forte significa che i nodi arrivano al pettine. Tutti quelli che hanno vissuto dei problemi probabilmente in questa fase di ottobre dovranno arrivare ad una soluzione, e siccome di solito siete equilibrati il fatto di dover fare una scelta improvvisa potrebbe tendervi un po’ i nervi. 11esimo posto per il Toro. Verificate bene i conti, è un momento per le spesa di casa, se avete avuto un cambiamento… vanno regolate alcune questioni. Dovete discutere con qualcuno, magari c’è un ritardo, un problema di entrate e uscite, questa settimana tra martedì e mercoledì vi verrà chiesta un po’ di tranquillità”.

Paolo Fox ha proseguito la classifica dell’oroscopo 10-16 ottobre con il Capricorno: “Decimo posto per il Capricorno. Molti che avranno grandi responsabilità e che avranno un 2023 favoloso, si trovano a dover accontentare qualcuno o meno, chi deve fare delle scelte è un po’ sotto tensione, oppure ci sono piccoli problemi di famiglia da risolvere. Nono posto per l’Ariete: chi deve superare un esame, chi ha un progetto da portare avanti è tesissimo, in questo momento l’Ariete è imbizzarrito, ha tanti grilli per la testa e potrebbero nascere problemi. Ottavo posto per la Vergine. Settimana scorsa è stata un po’ giù, voi impiegate sempre la testa nel fare le cose ma la testa va ricaricata e ci vuole tranquillità. I vergini vorrebbero non pensare ai dettagli ma alle situazioni più importanti. Se vi siete affidati sull’aiuto di qualcuno questo aiuto non è arrivato quindi c’è lo stress. Settimo posto per il Cancro, vi trovate in una tempesta planetaria e i più saggi aspettano che passi. Forse siete tra quelli che stanno meglio non perchè amiate la malinconia ma perchè quando siete un po’ dubbiosi vi coccolate in questi momenti particolari, il naufragare v’è dolce in questo mare come diceva Leopardi. Un ottimo cielo per la seconda metà di questo mese”.

PAOLO FOX, OROSCOPO SETTIMANA 10-16 OTTOBRE, LA CLASSIFICA: DA PESCI A GEMELLI

Quindi gli ultimi posti della classifica dell’oroscopo di Paolo Fox per la settimana 10-16 ottobre 2022: “Sesto posto per i Pesci. Dimenticare settembre, un mese che vi ha trovato smarriti. In certi momenti vi siete sentiti anche un po’ sopraffatti da chi ha cercato di limitare i vostri spazi, tutto questo non accadrà più ma ci vuole pazienza per questa settimana. Quinto posto per l’Acquario. Siete molto affascinanti, avete successo e grande consenso. Quarto posto per il Sagittario, a parte giovedì e venerdì anche per voi settembre è stato un po’ borderline, vi siete sentiti smarriti ma per fortuna gli ostacoli li superate e siete piuttosto atletici. ci vuole un po’ di pazienza ma questa settimana vi darà soddisfazioni”.

Quindi le prime tre posizioni della classifica dell’oroscopo di Paolo Fox per la settimana 10-16 ottobre: “Terzo posto per il Leone, metterete a posto contenziosi e conti aperti degli ultimi due anni e se l’amore c’è abbracciate questa persona. Secondo posto per lo Scorpione, settimana importante ma ancora di più sarà la prossima settimana, amori possibili anche con persona di età diverse e anche gioie sul lavoro. Primo posto per i Gemelli, lodi al segno dei gemelli, avete tanti pianeti a favore, potete fare tante cose, avrete una soddisfazione in settimana e bene giovedì e venerdì”.











