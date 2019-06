Paolo Fox, oroscopo dell’estate a La Vita in Diretta/ Le previsioni segno per segno

L’oroscopo dell’estate a La Vita in Diretta: Paolo Fox ha fornito le previsioni, segno per segno, per i prossimi mesi. Partiamo dall’Ariete, che in questi giorni si sta chiedendo cosa fare nei prossimi mesi, perché tutto quello che è nato di recente è stato interrotto. Quindi magari ha avuto delle buone occasioni, ma da cosa non è nata cosa, e questo ha comportato un po’ di stress. Il mese di agosto sarà importante. Restando con i segni di fuoco, passiamo al Leone: ha una grande potenza, ma ha bisogno anche di controllo. Paolo Fox sconsiglia di fare tutto quello che volete, avete un anno in cui il timone della vostra vita è nelle vostre mani, ma non dovete essere troppo arroganti e presuntuosi, pensare di avere sempre ragione. Ci sarà un ferragosto molto bello. Se dovete fare una scelta questo è il momento giusto. E chiudiamo questo trigono con il Sagittario, che vivrà un’estate molto importante perché c’è Giove nel segno. Agosto può essere il mese dei grandi riferimenti e cambiamenti. Anche se qualcosa si interrompe, qualcosa riparte. Avete bisogno di innovare e libertà. È tempo di nuove speranze e occasioni.

OROSCOPO DELL’ESTATE: I SEGNI DI TERRA

Nell’oroscopo dell’estate di Paolo Fox c’è spazio ovviamente per la Vergine: molte delle cose che state attuando e a cui state pensando si realizzeranno nell’autunno, quindi questo è un periodo preparatorio ad una situazione di grande forza che ci sarà tra ottobre, novembre e dicembre. Per l’astrologo dovete riuscire a superare un piccolo fastidio, visto che negli ultimi mesi siete stati un po’ male. Dovete recuperare, ma i mesi di luglio e settembre saranno importanti. Per quanto riguarda il Toro, a marzo è entrato Urano nel vostro segno, quindi anche se non volete cambiare vita siete costretti a farlo. Da qualche tempo, visto che avete dovuto affrontare problemi o volete fare cose nuove, tutta la vostra prospettiva esistenziale sta mutando. Le persone attorno a voi non vi riconosceranno, vi troveranno diversi e non appagati. Non siate conservatori, la fine dell’anno vi gratificherà. Non fate i timidi, quelli che pensano sempre al passato. Paolo Fox a La Vita in Diretta ha poi parlato del Capricorno e del fatto che la presenza di Saturno vi responsabilizza. Infatti da qualche tempo siete pieni di impegni e di cose da fare. Non riciclate vecchi progetti e amori. Probabilmente tra aprile e maggio un amore è entrato in crisi, mentre ora c’è da ricostruire un’intesa familiare. Se siete single, ci sarà una grande estate. Luglio è un mese che mette alla prova i sentimenti, non è un mese e facile. Agosto e settembre sono mesi migliori.

PAOLO FOX E I SEGNI D’ARIA

Paolo Fox nell’appuntamento con l’oroscopo è poi passato ai segni di aria, partendo dai Gemelli. Questo è un momento molto particolare per voi, perché avete un Giove in opposizione. Bisogna ricordare che ci sono contratti e accordi da rivedere, delle cose che non funzionano e di cui vi ho parlato molto all’inizio dell’anno. Se avete una causa o qualcuno contro, prima dell’autunno non ci saranno soddisfazioni. Cosa fare in questi casi? Non arrovellatevi, pensate all’amore, che può essere un salvagente. E agosto in questo senso sarà molto positivo. L’astrologo ha poi parlato a La Vita in Diretta dell’Acquario e della presenza di un Urano dissonante. Vuol dire che molte cose stanno cambiando nella vostra vita. Improvvisamente vi troverete di fronte ad un nuovo ciclo della vostra esistenza. Questo può essere positivo ma anche estremamente terribile, perché alcuni sono in ansia. Tutto è messo in gioco, quindi dovete dimostrare ogni giorni di valere. Ma voi sapete adattarvi ad ogni condizione. E poi c’è la Bilancia, che sta attraversando un bel periodo, ma il fatto di avere Saturno dissonante crea problemi con l’ambiente circostante. Volete vivere in un altro ambiente, siete insoddisfatti e questa insoddisfazione potrebbe aumentare a luglio, invece diminuirà ad agosto con incontri più positivi.

OROSCOPO DELL’ESTATE: I SEGNI D’ACQUA

L’oroscopo dell’estate di Paolo Fox si chiude con i segni d’acqua. C’è lo Scorpione che negli ultimi mesi potrebbe aver avuto delle perplessità in amore. Chi si è separato potrebbe avere un amore part time o non credere più nei sentimenti, questo è un segno che si ferisce facilmente. In questi casi si trova ad un bivio: vendicarsi o andare avanti? Il mio consiglio è di andare avanti. Luglio è un mese importante, ci sarà Venere favorevole. Agosto sarà un mese di riflessione. In ambito lavorativo accettate quello che c’è, anche se vi sembra di fare un passo indietro. In realtà stanno cambiando tante cose, quindi dovete stare attenti anche ai soldi. Per i nati sotto il segno del Cancro, invece, gli esami non finiscono mai, infatti ha cominciato l’anno con Saturno in opposizione. Siete sensibili, quindi è molto difficile avere un rapporto tranquillo, ma luglio sarà un bel mese per gli incontri, l’amore e il lavoro. Puntate su questo mese, impegnatevi anche se vi sarà chiesto giornalmente un grande impegno per colpa di Saturno. Paolo Fox ha chiuso con i Pesci: c’è ancora qualche dubbio per questioni contrattuali e legali. Nella migliore delle ipotesi, potreste fare un discorso importante e costruire qualcosa che poi sarà molto bello in autunno. Luglio sarà un bel mese per l’amore.



