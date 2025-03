Marzo sta per finire e gli appassionati dell’oroscopo vanno a caccia delle previsioni delle stelle valide per il mese di aprile 2025. A raccontare tutto è Paolo Fox che, puntualmente, svela cosa prevedono le stelle per la sfera sentimentale e professionale dei segni zodiacali. Secondo Paolo Fox, aprile sarà finalmente il mese della riscossa per i nati sotto il segno dell’Ariete mentre i Gemelli dovranno affrontare qualche problema di coppia, ma cosa prevedono nel dettaglio le stelle per tutti i segni.

Paolo Fox oroscopo di aprile 2025: le previsioni da Ariete a Pesci.

ARIETE: Aprile porterà uno sblocco soprattutto sul lavoro e sarà il mese dalla riscossa. Chi aspetta una risposta finalmente la riceverà. Per quanto riguarda l’amore, invece, Venere tornerà nel segno a maggio, anche se aprile sarà comunque un mese interessante. I progetti di coppia sono favoriti ed è arrivato il momento di allontanare il passato. Buone notizie anche per i single.

TORO: Buone notizie per il lavoro e chi deve affrontare un discorso importante è meglio farlo nelle prime due settimane. Ad aprile, chi ha in ballo delle collaborazioni le chiuderà in modo positivo. Per quanto riguarda l’amore, invece, chi ha una relazione, alla fine del mese potrebbe affrontare una crisi ma nulla di preoccupante e di non superabile. Per i single, invece, le amicizie potrebbero trasformarsi in qualcosa di più importante.

GEMELLI: Buone notizie per il lavoro. Un progetto rimasto in sospeso potrà essere portato avanti. Chi è in cerca di stabilità potrà cercare un confronto con i capi e i soci. In amore, invece, chi vive una relazione potrebbe avere qualche problema di coppia. Le relazioni forti, tuttavia, non hanno nulla da temere e riusciranno a superare tutto. Dal 16 aprile, il transito di Mercurio aiuterà a sedare le discussioni e i chiarimenti non mancheranno.

CANCRO: Sul lavoro, le complicanze non mancheranno ma aprile riuscirà a risolverle. Il mese, tuttavia, sarà un punto di partenza per chi cerca di migliorare la propria posizione professionale. Non mancheranno, tuttavia, preoccupazioni economiche. Per quanto riguarda l’amore, le coppie che a marzo hanno affrontare un periodo di crisi possono tirare un sospiro di sollievo.

LEONE: Aprile sarà il mese della chiarezza per il lavoro dei nati sotto il segno del Leone. Le stelle vi daranno la possibilità di parlarne con soci e capi. Il futuro, tuttavia, appare roseo. C’è chi concluderà una collaborazione e chi porterà avanti un progetto. Per quanto riguarda l’amore, le nuove relazioni saranno molto passionali mentre chi ha da tempo una storia comincerà a pensare ad un figlio.

VERGINE: La prima metà di aprile non porterà cambiamenti nella sfera professionale della Vergine perché le novità arriveranno da giugno. Chi lavora con il pubblico è a caccia di consensi mentre chi ha un lavoro dipendente non deve preoccuparsi del rinnovo. Per quanto riguarda l’amore, durante il mese di aprile, sarà necessario essere cauti. Le separazioni saranno vissute come delle vere liberazioni. Chi frequenta una persona già impegnata, fate attenzione mentre se avete voglia di tuffarvi in una nuova storia fatelo senza pensarci.

BILANCIA: Sul lavoro sarà un mese decisamente rivoluzionario- L’oroscopo è ottimo per chi vuole vendere o concludere un affare entro giugno anche se c’è chi dovrà scendere a compromessi. In amore, la situazione è abbastanza stabile ma c’è chi sentirà la mancanza di stimoli soprattutto se vive un rapporto di coppia da tempo. Sarà importante non cadere nelle provocazioni.

SCORPIONE: Sarà un mese importante per il lavoro. I rapporti con i soci miglioreranno ma attenzione al 21, 22 e 28 aprile perché potrebbe esserci qualche sfogo di rabbia. Per quanto riguarda l’amore, le coppie di lunga data, ad aprile, saranno messe alla prova ma ci sarà modo di chiarire qualora dovesse esserci una crisi. Ai single, invece, le stelle consigliano di guardarsi intorno.

SAGITTARIO: Voglia di cambiamento ma, sul lavoro, non tutti potranno farlo. Attenzione alla sfera economica e a non fare investimenti azzardati. Per quanto riguarda l’amore, la situazione sarà neutrale. Se qualcuno ha due storie in ballo dovrà fare molta attenzione. Per i single, invece, non è ancora il momento di tuffarsi in nuove emozioni.

CAPRICORNO: Mese frenetico per il lavoro secondo le previsioni dell’oroscopo di aprile di Paolo Fox. Ci sono tante questioni in sospeso con soci e collaboratori. Per quanto riguarda l’amore, potresti avere qualche problema con il partner che si sentirà trascurato perché i sentimenti passeranno in secondo piano.

ACQUARIO: Il mese di aprile porta bene per chi ha intenzione di iniziare qualcosa di nuovo sul lavoro. Chi si è impegnato tanto in passato sarà sicuramente premiato e sono favoriti i dipendenti. Per quanto riguarda l’amore, le stelle sono sicuramente dalla parte delle coppie che hanno già realizzato un progetto. Chi è single e si tuffa in una nuova relazione può cominciare a sognare: gli amori che nascono adesso sono interessanti e intriganti.

PESCI: Sul lavoro si muoverà qualcosa e da giugno sicuramente ci saranno soddisfazioni. Successo garantito per chi lavora a contatto con il pubblico. Per quanto riguarda l’amore, se vive una storia in cui non sei corrisposto, è il caso di chiudere. Chi, invece, ha una storia importante, vivrà un mese tranquilla e chi desidera un figlio ha tutti i favori delle stelle per cercarlo.