Paolo Fox, oroscopo di domani 22 dicembre/ I segni al top: Cancro, Vergine, Bilancia

Oroscopo, le previsioni di Paolo Fox del 22 dicembre

Diamo uno sguardo a quelli che si possono considerare segni al top per la giornata di oggi seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Cancro: la fatica subita in questi giorni sarà ricompensata da una domenica al top con cinque stelle in amore e lavoro, quattro per la fortuna. Anche per i sentimenti si vive una bella crescita. Vergine: amore e lavoro quattro stelle, fortuna cinque. E’ una giornata questa in cui sono favoriti gli incontri, bisogna dunque essere reattivi per delle nuove conoscenze anche perché come dice Paolo Fox il cielo interessante va alimentato e le cose non accadono da sole. Bilancia: giornata al top grazie all’influenza di Venere in una giornata che sarà decisamente passionale con cinque stelle in lavoro e fortuna, quattro invece in amore.

