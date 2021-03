Paolo Fox, Oroscopo di oggi 10 marzo 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

La settimana si apre per i segni di Aria con l’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche per questo mercoledì 10 marzo 2021. Scopriamo allora cosa potrebbe accadere a Bilancia, Acquario e Gemelli. Quali sono le novità per i nati sotto questi segni? Il celebre astrologo per la consueta rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele ha letto nelle stelle, quindi scopriamo cosa ha visto…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo con le previsioni dei Gemelli. Con Luna, Marte, Giove e Saturno in ottimo aspetto è difficile che non siano rotaia ad una nuova partenza che potrebbe anche essere anticipata. Magari avevi previsto di muoverti nella seconda parte dell’anno, ma sei hai un’attività in proprio già da adesso stai facendo cose nuove. I contatti avvenuti nelle ultime settimane sono importanti. Una bella emozione anche in amore.

Passiamo poi alle previsioni per il segno della Bilancia. Luna nel segno. Le stelle indicano, poi siamo noi a rimboccarci le maniche, ma stare fermi adesso no. A fine Marzo e Aprile scelte da fare, un contratto nell’aria o in scadenza. Quello che prima non digerivi ora è diventato argomento di discussione segno che vuoi affrontare le cose con energia.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo Paolo Fox si conclude per quanto concerne i segni d’Aria si conclude con il segno Acquario. Hai la Luna favorevole. Si potrebbe consumare qualcosa di bello. E’ tempo di rinnovamenti e per te anche un piccolo cambiamento che riguarda la casa, un nuovo arredo, vedersi diversi allo specchio. Fai qualcosa di più.

