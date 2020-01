Paolo Fox, oroscopo di oggi 11 gennaio 2020/ Scorpione, Sagittario al top! Bilancia, Ariete in crisi nera

Oroscopo 11 gennaio 2020, scopri i segni al top e quelli in difficoltà secondo Paolo Fox e le sue previsioni

I SEGNI TOP – Diamo uno sguardo ai segni al top dell’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri. Scorpione: cinque per l’amore, quattro per il lavoro e la fortuna. Se c’è qualcosa di rischioso alla fine si fa. Da una parte si è attenti, ma poi ci si pente delle disattenzioni. Spesso si dice di essere in forma, ma ci si mette nei guai. Sagittario: quattro stelle per amore e fortuna, cinque per il lavoro. Si può già iniziare a pensare a una vacanza da attuare in Primavera, magari fare le cose ora permetterà anche di risparmiare qualcosa. Acquario: quattro stelle per amore e fortuna, cinque per il lavoro. Attenzione ai soldi si devono fare bene i conti per il futuro. Pesci: cinque stelle per l’amore, quattro per lavoro e fortuna. Si è masochisti, attratti da persone impossibili con la scusa dell’amore crudele. Un amore ci dovrebbe essere. Chi è felice e sereno questo è un cielo di grande forza.

I SEGNI FLOP – Voltiamo pagina con i segni flop sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri. Ariete: tre stelle per amore e lavoro, quattro per la fortuna. C’è uno stop che riguarda anche la professione. Non c’è da discutere sul proprio futuro e accettare quello che si vuole. Tutto è in movimento, alcune persone che vogliono dare risposte certe fanno orecchie da mercante e si mettono in un angolo. Il segno va maneggiato con cura in questi giorni. Dal punto di vista economico si deve cercare di essere cauti. Bilancia: tre stelle per il lavoro, quattro per amore e fortuna. Attenzione a non essere troppo nervosi tra oggi e domani. Nel lavoro si è in pausa e la trasmissione riprenderà il più presto possibile a marzo. Adesso tutto va bene, ma non ci sono novità. Capricorno: tre stelle per lavoro e fortuna, quattro per l’amore. C’è un grande progetto in ballo per quanto riguarda la professione.

