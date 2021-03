Paolo Fox, Oroscopo di oggi 11 marzo 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione, Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni d’Acqua nelle previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Vediamo da vicino cosa devono aspettarsi Cancro, Scorpione e Pesci in questa giornata di oggi giovedì 11 marzo 2021!

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Leggiamo le previsioni per il segno del Cancro: una Luna favorevole a partire da questo pomeriggio sembra indicare forza e buona volontà, utili per cercare di dar vita ad alcuni importanti progetti. Giove attivo a partire da Maggio sembra aiutare ad inaugurare iniziative nuove, ma sarà necessario tutto l’impegno possibile. Buone occasioni anche in amore.

E ora affrontiamo lo Scorpione: nonostante una mattinata agitata, l’avvicinarsi del fine settimana sembra poter portare dei notevoli miglioramenti, capaci di toccare anche la sfera della forma fisica. Dopo dei momenti di grande stress, a partire da stasera sarà possibile godere di una maggior tranquillità, riuscendo a dedicarsi un po’ di più all’amore.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox con i Pesci: l’ingresso della Luna nel segno potrebbe regalare qualcosa di importante, soprattutto sul piano emotivo. Queste giornate potrebbero aiutare a superare le crisi nate durante gli ultimi tempi, ma saranno anche ricche di incontri interessanti.



