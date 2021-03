Paolo Fox, Oroscopo di oggi 11 marzo 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

La settimana si apre per i segni di Aria con l’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche per questo giovedì 11 marzo 2021. Scopriamo allora cosa potrebbe accadere a Bilancia, Acquario e Gemelli. Quali sono le novità per i nati sotto questi segni? Il celebre astrologo per la consueta rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele ha letto nelle stelle, quindi scopriamo cosa ha visto…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo con le previsioni dei Gemelli. Nonostante una mattinata molto promettente, la questo giovedì potrebbe veder nascere qualche agitazione legata ad un possibile ostacolo. Sul piano fisico si potrebbe registrare qualche difficoltà, ma ciò potrebbe essere legato alle tensioni che si stanno vivendo. Attenzione a non lasciare che ciò ricada su un rapporto che negli ultimi mesi si è già trovato a vivere momenti difficili.

Passiamo poi alle previsioni per il segno della Bilancia. Dopo un 2020 ricco di tensioni, ora sembra finalmente possibile iniziare ad apprezzare alcuni cambiamenti. Questa settimana potrebbe aiutare ad apprezzare una maggiore energia.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo Paolo Fox si conclude per quanto concerne i segni d’Aria si conclude con il segno Acquario. Queste giornate sembrano regalare un atteggiamento più razionale e concreto, utile a liberare i nati nel segno dal fatalismo che in passato potrebbe averli bloccati. Attenzione a non concentrarsi troppo su situazioni senza futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA