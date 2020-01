Paolo Fox, oroscopo di oggi 14 gennaio/ Amore: Vergine in attesa, Toro serve scelta netta, Cancro invece…

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox 14 gennaio 2020

TOP – L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top per la giornata di oggi, martedì 14 gennaio 2020. Il Cancro può essere soddisfatto perché finalmente si muove qualcosa di interessante in vista del futuro. Ci si potrebbe togliere qualche soddisfazioni e magari anche liberarsi di qualche peso nonostante Saturno e Giove continuino ad essere in opposizione. Nonostante la Luna strana il segno dei Pesci è tra i favoriti di questo periodo, perché comunque questa opposizione non porta assolutamente a vivere delle frizioni dal punto di vista dei progetti che vanno avanti in maniera netta e importante. Il Leone è pronto a rispondere a una giornata non facilissima, ora si possono mettere a tacere infatti delle situazioni che hanno creato preoccupazione. Presto potrebbero arrivare delle ottime risposte verso il futuro.

LAVORO – Ora è il momento di soffermarci sul campo del lavoro per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox di oggi. Il Cancro non vuole continuare a lavorare in un gruppo dove non si trova a suo agio, forse è il momento di trovare la forza per creare una nuova situazione o a sistemare quella che è in piedi in questo momento. Il Leone deve stare tranquillo, entro la metà dell’anno arriverà una svolta improvvisa dal punto di vista professionale. Certo è che servirà un po’ di pazienza e la voglia di raggiungere con determinazione i risultati. Il Capricorno si può trovare di fronte a una bella intuizione che potrebbe aiutare il lavoro e dare una svolta verso i piani futuri. Questo è il momento di dare una sterzata a quanto sta accadendo, vedremo se lo si farà con la voglia e la determinazione giusta.

AMORE – Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con l’analisi del campo dell’amore e dei sentimenti più in generale. Il Toro si trova di fronte a un periodo in cui ha bisogno assolutamente di un sì o di un no netto, le vie di mezzo non portano a nulla e possono creare anche incomprensione e qualche pressione di troppo. La Vergine deve rimanere sostanzialmente in attesa perché presto arriveranno le soddisfazioni anche dal punto di vista sentimentale. C’è grande forza nella voglia di incontrare persone che possano regalare qualcosa di importante, ma attenzione a correre un po’ troppo. Il Cancro invece deve stare sull’attenti perché il rischio è quello di tirare troppo la corda e magari rovinare qualcosa di buono. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi quando arriverà probabilmente una bella svolta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA