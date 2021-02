Paolo Fox, oroscopo di oggi 15 febbraio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

La settimana si apre per i segni di Aria con l’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche per questo lunedì 15 febbraio 2021. Scopriamo allora cosa potrebbe accadere a Bilancia, Acquario e Gemelli. Quali sono le novità per i nati sotto questi segni? Il celebre astrologo per la consueta rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele ha letto nelle stelle, quindi scopriamo cosa ha visto…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo subito con le previsioni che riguardano il segno dei Gemelli. Già dall’inizio di questo mese sembra possibile contare su una bella concentrazione planetaria capace di stimolare interessanti cambiamento. Il rinnovamento di questi mesi che verranno potrà generare grandi trasformazioni personali, toccando anche la sfera sentimentale.

Ora invece scopriamo le novità per coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. La presenza favorevole di Giove e Saturno sembra incentivare alcune buone occasioni capaci di dar vita a progetti di grande rilievo. La fase di grande cambiamento che sembra riguardare tutti noi potrebbe coinvolgere attivamente i nati nel segno, permettendogli di ridisegnare in grande stile la propria identità.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo Paolo Fox si conclude per quanto concerne i segni d’Aria si conclude con il segno Acquario. Le grandi novità degli ultimi tempi sembrano richiedere delle verifiche, nonché degli ulteriori cambiamenti che potrebbero portare qualcuno a modificare i propri punti di riferimento. Attenzione a non lasciarsi schiacciare dalla pressione.

