Paolo Fox, oroscopo di oggi 16 aprile 2020/ Vergine, Pesci, Bilancia e Scorpione

Vergine e Pesci, il punto dell’oroscopo del giorno

Grazie all‘oroscopo di Paolo Fox ecco lo studio di Vergine e Pesci. La Vergine in amore ha meno fiducia o magari ha tanta stima per le persone ma in questi giorni la situazione porta lontano. Si può discutere di compiti e di incarichi e in amore ci vuole pazienza. Non si deve temere dal punto di vista pratico. Si sta vivendo un anno importante. I pianeti aiutano a superare la tensione. I Pesci sono perplessi in amore e ognuno ha la sua storia. C’è tensione e occhio alle amicizie e relazioni ambigue. Una persona che sta dalla tua parte improvvisamente ha girato le spalle. Spesso si è pessimisti. In questo periodo si è più forti a livello razionale e sarà più facile fare scelte a livello pratico.

Bilancia e Scorpione per l’oroscopo di Paolo Fox

Bilancia e Scorpione, diamo uno sguardo a quanto dice l’oroscopo Paolo Fox. La Bilancia già da inizio anno era stata avvisato che le collaborazioni sarebbero state sottoposte a un’altalena. Mercurio e Sole opposti indicano contrasti ma Mercurio è molto veloce nel suo transito per cui una notizia poco piacevole può diventare positiva nel prossimo mese. Importante questo cielo per chi vuole sposarsi o convivere. Lo Scorpione quando si offende sparisce e non parla con nessuno, quando gira male si stacca il cellulare e non si leggono i messaggi. Attenzione, perché c’è con voi una grande carica di tensione che riemerge e porta ad andare anche contro qualcuno.



