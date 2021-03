Paolo Fox, Oroscopo di oggi 16 marzo 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione, Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni d’Acqua nelle previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Vediamo da vicino cosa devono aspettarsi Cancro, Scorpione e Pesci in questa giornata di oggi martedì 16 marzo 2021!

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Leggiamo le previsioni per il segno del Cancro: questo martedì sembra portare un po’ di tensione, che potrebbe esprimersi particolarmente all’interno dell’ambito lavorativo. I cambiamenti avvenuti negli ultimi tempi sembrano richiedere la definizione di alcuni nuovi assetti. In amore si potrà ottenere qualche soddisfazione in più, ma sarà necessario mettersi in gioco.

Paolo Fox, Oroscopo di oggi 16 marzo 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

E ora affrontiamo lo Scorpione: sebbene queste ore sembrino risentire di una certa opposizione lunare, tra oggi e domani sarà possibile ricevere delle conferme importanti, utili a risolvere alcune fastidiose situazioni in sospeso. Giove e Saturno opposti sembrano indicare la necessità di cedere ad alcuni compromessi.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 marzo 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox con i Pesci: questo martedì potrebbe far tornare a galla alcune tensioni vissute nel corso degli ultimi mesi, che andrebbero invece messe da parte per riuscire a riconquistare un po’ di serenità sul piano sentimentale.

LEGGI ANCHE:

Paolo Fox, Oroscopo oggi 16 marzo 2021/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA