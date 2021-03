Paolo Fox, Oroscopo di oggi 16 marzo 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

La settimana si apre per i segni di Aria con l’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche per questo martedì 16 marzo 2021. Scopriamo allora cosa potrebbe accadere a Bilancia, Acquario e Gemelli. Quali sono le novità per i nati sotto questi segni? Il celebre astrologo per la consueta rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele ha letto nelle stelle, quindi scopriamo cosa ha visto…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo con le previsioni dei Gemelli. Il transito di Marte che sembra toccare questa giornata potrebbe regalare delle occasioni interessanti a tutti coloro che intendono mettersi in gioco, permettendo di far affiorare le proprie capacità. In amore si potrebbe invece risentire di un po’ di confusione dovuta ai contrasti vissuti nel recente passato.

Passiamo poi alle previsioni per il segno della Bilancia. Il 2021 sembra promettere delle notevoli soddisfazioni, ma l’inizio di questa primavera sembra poter causare delle piccole difficoltà. I cambiamenti imprevisti con cui molti potrebbero trovarsi ad avere a che fare potrebbero causare un po’ di tensione, e le ore di questo martedì sembrano essere piuttosto esemplificative.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

foxL’oroscopo Paolo Fox si conclude per quanto concerne i segni d’Aria si conclude con il segno Acquario. Nonostante una Luna opposta possa portare un po’ di tensione, queste giornate si potrebbero rivelare molto importanti per l’organizzazione di alcuni progetti da sviluppare nel prossimo futuro.

