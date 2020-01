Paolo Fox, oroscopo di oggi 18 gennaio 2020/ Leone, Cancro, Acquario, Pesci… (I Fatti Vostri)

L’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi 18 gennaio 2020

Ecco i segni al top della giornata di oggi, 18 gennaio, dell’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri. Vergine: quattro stelle per amore e fortuna, cinque per il lavoro. Non si deve dimostrare nulla a nessuno, nonostante questo sia un periodo in cui gli invidiosi potrebbero venire improvvisamente fuori. Bilancia: quattro stelle per amore e fortuna, cinque per il lavoro. Non si deve chiedere ora qualcosa a un Bilancia, c’è tempo due mesi e mezzo per decidere cosa fare poi Saturno darà grandi scelte. Per i Cancro è un opposizione, il segno contro qualcuno, per i Bilancia un ostacolo da superare contro sé stessi. Le scelte importanti sono gratificanti, ma sono più difficili da portare avanti. Scorpione: quattro stelle per lavoro e fortuna, cinque per amore. Quando c’è un bel cielo si può decidere di mandare qualcuno a quel paese, oppure di convalidare una storia. Comunque andrà sarà un successo. Capricorno: quattro stelle in amore e lavoro, cinque per la fortuna. E’ un anno importante in cui si devono fare delle scelte utili. Giove e Saturno nel segno è un evento che astrologicamente ha un grande significato: o oggi o mai più.

I segni in crescita – Andiamo a leggere da vicino quanto detto nell’oroscopo di Paolo Fox sui segni in crescita. Toro: quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. La Luna è contrastante e crea una giornata più pesante. Chi vive con un Toro noterà che a volte è molto comprensivo e altre volte molto agitati. Si è talmente presenti nella vita degli altri, e sostenitori del lavoro e di tutto quello che può far piacere alla persona che si ama, quando si manca si sente la mancanza. Cancro: quattro stelle per amore e lavoro, cinque per la fortuna. Gli amori sono sempre un po’ conflittuali, quando sono un po’ troppo facili è il segno stesso a mettere pepe nel rapporto per movimentare le cose. E’ normale che sia così per un segno molto combattuto. Si ama amare, ma c’è paura di essere vittime dell’amore. Se si è trasportati da un sentimento, ci si sente schiavi e si cerca di reagire. Venere è molto favorevole. Pesci: cinque stelle in tutti i campi lavoro, fortuna e amore. Ci saranno delle riconferme importanti dal punto di vista del lavoro, staremo a vedere cosa accadrà. Si deve riflettere bene su cosa si vuole e non ci si deve chiudere in sé stessi.

I segni in stallo – Ecco i segni in fase di stallo per l’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: quattro stelle in tutti i campi in amore, lavoro e fortuna. Tra oggi e domani una telefonata, una proposta, un progetto possono cambiare la vita. C’è bisogno di approvazione. Ogni tanto si procurano dei danni, discutendo magari in maniera forte con una persona, pur di mettersi alla prova. Gemelli: proprio come ieri tre stelle in amore, quattro per lavoro e fortuna. Molti hanno vissuto un 2019 di privazioni, ma da dicembre Giove non è più opposto e si torna in carreggiata. Ma alcuni hanno accumulato debiti e devono risalire la china. Sagittario: proprio come ieri sono quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. Innovare è giusto, cambiare amicizie anche. Il segno si annoia e ha sempre bisogno di novità. Se arriva un invito per andare da qualche parte si deve partire.

I segni flop – Diamo uno sguardo ai segni flop di oggi. Leone: segno flop con tre stelle in amore e lavoro, quattro per la fortuna. I grandi pianeti di questo 2020 sono allineati in modo tale da creare disagio che poi culminerà in uno stop. Se si vive una relazione difficile si potrebbe entro primavera prendere una strada diversa. Acquario: tre stelle in amore e lavoro, quattro per la fortuna piccolo calo per il segno. Riemerge la tensione soprattutto nei rapporti sentimentali e quelli interpersonali più in generale. Rimane importante cercare di gestire le emozioni e controllarsi di fronte alle persone che possono creare un po’ di pressione. Staremo a vedere cosa accadrà nella giornata di oggi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA