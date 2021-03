Paolo Fox, Oroscopo di oggi 19 marzo 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione, Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni d’Acqua nelle previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Vediamo da vicino cosa devono aspettarsi Cancro, Scorpione e Pesci in questa giornata di oggi venerdì 19 marzo 2021!

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Leggiamo le previsioni per il segno del Cancro: la seconda parte di Marzo potrebbe spingere qualcuno ad intraprendere una fase di revisione sia in ambito lavorativo che sentimentale. Specialmente chi si è trovato a vivere qualche tensione durante gli ultimi mesi, dovrebbe cercare di allontanare le polemiche che potrebbero nascere in queste settimane, utilizzando una particolare prudenza all’interno delle relazioni.

Paolo Fox, Oroscopo di oggi 19 marzo 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

E ora affrontiamo lo Scorpione: questa settimana sembra portare un buon recupero sul piano fisico, contribuendo anche a risolvere in maniera positiva alcune importanti questioni pratiche. Restano i disagi legati ad una situazione sentimentale piuttosto conflittuale e a dei progetti che da tempo risultano bloccati.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox con i Pesci: questo venerdì potrebbe causare qualche piccolo contrasto a livello familiare, per questo sarebbe bene mantenere un atteggiamento prudente ed evitare di lasciarsi andare ad affermazioni che potrebbero ferire. In ambito lavorativo sembrano non esserci grandi cambiamenti, mentre in amore urge riuscire a chiarire alcune situazioni.

Paolo Fox, Oroscopo oggi 19 marzo 2021/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 marzo 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

© RIPRODUZIONE RISERVATA