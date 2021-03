Paolo Fox, Oroscopo di oggi 19 marzo 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

La settimana si apre per i segni di Aria con l’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche per questo venerdì 19 marzo 2021. Scopriamo allora cosa potrebbe accadere a Bilancia, Acquario e Gemelli. Quali sono le novità per i nati sotto questi segni? Il celebre astrologo per la consueta rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele ha letto nelle stelle, quindi scopriamo cosa ha visto…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo con le previsioni dei Gemelli. La Luna nel segno sembra inaugurare una primavera ricca di energie e voglia di mettersi in gioco. Questo periodo potrebbe invitare i nati nel segno ad intraprendere nuovi ambiziosi progetti che potranno regalare grandi soddisfazioni, ma bisognerà fare i conti con una condizione fisica non ottimale.

Passiamo poi alle previsioni per il segno della Bilancia. La Luna in buon aspetto sembra regalare una bella energia, ma l’avvicinarsi della fine del mese potrebbe costringere qualcuno a confrontarsi con alcune trasformazioni lavorative capaci di creare un po’ di incertezza. Le prossime settimane aiuteranno a ripartire da zero, modificando radicalmente alcune situazioni profondamente insoddisfacenti.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox si conclude per quanto concerne i segni d’Aria si conclude con il segno Acquario. Giove e Saturno favorevoli invitano a lanciarsi incontro ad un cambiamento , modificando le situazioni che ormai sembrano essere insoddisfacenti.

