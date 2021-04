Paolo Fox, Oroscopo di oggi 2 aprile 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

Andiamo a leggere quanto detto per i segni di Aria con l’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche per oggi venerdì 2 aprile 2021. Scopriamo allora cosa potrebbe accadere a Bilancia, Acquario e Gemelli.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

E ora è il momento di partire con i Gemelli: queste giornate sembrano regalare una buona dose di creatività, ma qualcuno potrebbe scontrarsi con un ambiente ostile. Circondarsi di persone che non sono in grado di comprendere i progetti che si intende portare avanti potrebbe generare frustrazione, portando pesantezza e nervosismo. Attenzione a non riversare queste tensioni in ambito amoroso.

Voltiamo pagina e soffermiamoci sulla Bilancia: questo periodo sembra preludere all’arrivo di grandi cambiamenti, e porta con sé i dubbi e i ripensamenti che ogni scelta importante pone. Attenzione a non lasciare che il timore di un fallimento ostacoli la realizzazione di alcuni importanti progetti.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox con lo studio dell’Acquario: Giove e Saturno sembrano poter regalare intuizioni utili a portare avanti le trasformazioni tanto desiderate, ma per ottenere i cambiamenti più importanti sarà necessario attendere ancora.

