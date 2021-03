Paolo Fox, Oroscopo di oggi 2 marzo 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

La settimana si apre per i segni di Aria con l’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche per questo martedì 2 marzo 2021. Scopriamo allora cosa potrebbe accadere a Bilancia, Acquario e Gemelli. Quali sono le novità per i nati sotto questi segni? Il celebre astrologo per la consueta rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele ha letto nelle stelle, quindi scopriamo cosa ha visto…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo con le previsioni dei Gemelli. Giove e Saturno in aspetto favorevole sembrano regalare a queste giornate una grande energia, utile a sfruttare le interessanti occasioni che potrebbero presentarsi. Nonostante qualche piccola difficoltà fisica, la situazione astrologica di questo periodo sembra garantire sviluppi molto positivi.

Passiamo poi alle previsioni per il segno della Bilancia. Nonostante un transito lunare piuttosto positivo, in queste ore si potrebbe continuare ad avvertire un po’ di preoccupazione riguardante il futuro. Giove in buon aspetto sembra promettere creatività e risoluzioni importanti entro l’anno, per questo sarebbe bene non lasciarsi guidare dalla paura e mettersi in gioco.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo Paolo Fox si conclude per quanto concerne i segni d’Aria si conclude con il segno Acquario. Dopo un Febbraio che potrebbe aver visto nascere qualche piccolo problema fisico, ora sembra possibile contare su un certo recupero. La presenza di molti pianeti in aspetto favorevole sembra indicare delle trasformazioni importanti che permetteranno di riscoprire anche l’amore.

