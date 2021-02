Paolo Fox, oroscopo di oggi 20 febbraio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

La settimana si apre per i segni di Aria con l’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche per questo sabato 20 febbraio 2021. Scopriamo allora cosa potrebbe accadere a Bilancia, Acquario e Gemelli. Quali sono le novità per i nati sotto questi segni? Il celebre astrologo per la consueta rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele ha letto nelle stelle, quindi scopriamo cosa ha visto…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo subito con le previsioni che riguardano il segno dei Gemelli. La Luna nel segno, insieme a un Giove molto favorevole, sembra indicare l’arrivo di alcune buone notizie molto attese. In queste ore si potranno trovare nuovi modi per esprimere la propria creatività, lasciando che questa alimenti anche le fantasie necessarie a far tornare in forze un sentimento che potrebbe aver vissuto qualche tensione, ma sul piano pratico si dovranno sviluppare iniziative concrete.

Ora invece scopriamo le novità per coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Questo week end invita a lasciarsi trasportare dai sentimenti, riscoprendo il fascino travolgente di alcune emozioni. Una Venere molto intrigante può restituire vigore ad un rapporto di coppia, permettendo di fare nuovi progetti. La situazione astrologica di questo periodo permette di attuare interessanti trasformazioni, ma attenzione a non lasciarsi ostacolare dalla paura di un cambiamento.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo Paolo Fox si conclude per quanto concerne i segni d’Aria si conclude con il segno Acquario. La Luna favorevole sembra regalare a queste giornate alcune buone emozioni da condividere con i propri affetti. Il periodo sembra essere segnato da un profondo fermento: molti cambiamenti arriveranno, ma è necessario riuscire a mantenere un atteggiamento concreto.

