Paolo Fox, oroscopo di oggi 21 agosto 2020/ Amore e lavoro: analisi segno per segno

L‘oroscopo di Paolo Fox è protagonista sulle frequenze di LatteMiele, ecco i segni al top per oggi 21 agosto 2020. L’Ariete vive una prima parte della giornata molto interessante, ma deve stare attento nel pomeriggio. Il Leone è pronto a recuperare la sua passionalità, si hanno molte cose in mente ma purtroppo non ci si può dividere in due. Nonostante al momento non ci siano molti soldi l’Acquario in questo frenetico weekend ritroverà la forza. Può essere un periodo svolta anche sul lavoro, con la possibilità di voltare pagina e arrivare a dei risultati importanti. Per andare avanti professionalmente ad alcuni potrebbe bastare semplicemente fare un passo verso la propria azienda, magari cambiando lavoro e ottenendo delle risposte. Serve tempo per raggiungere i propri risultati e presto si potranno ottenere sorrisi.

Oroscopo amore: Il Toro è pronto a vivere delle nuove emozioni a livello affettivo anche se in questo momento non vive grandi sicurezze. Forse qualcuno è stato ferito da una discussione. Le prossime 48 ore per i Gemelli saranno giornate importanti per i rapporti interpersonali dove ci saranno delle svolte grazie alla propria forza. Si deve fare però attenzione a persone che sono in conflitto con sé stesse. Il Cancro più soffre e più ama, non si deve mettere però alla prova un sentimento per la paura di sbagliare. Chi invece ha una storia da ormai molto tempo può rimanere tranquillo e avere vita facile. Il Leone invece nelle prossime due giornate sembra decisamente pronto a una svolta grazie alla ritrovata passionalità che da un po’ di tempo aveva abbandonato il segno. Se i Pesci hanno vissuto dei momenti difficili in amore ora si sentono pronti a ritrovare la felicità e il sorriso, serviva solo del tempo per elaborare il tutto.

Oroscopo lavoro: L’Ariete si sente messo alle strette, sembra in battaglia continua. Se si è imprenditori questa situazione si capirà ancora meglio. La capacità d’azione è stata ridotta e non per questa situazione che colpisce tutto il mondo, ma perchè si sta pagando lo scotto di alcune azioni frettolose oppure del fatto che ci si è fin troppo fidati delle persone sbagliate. Il Toro ha voglia di fare qualcosa di importante, magari in questo periodo è in trattativa. Alcuni pensano che la strada giusta possa essere quella di avere qualcosa come un casale o un bed e breakfast. Lo Scorpione rischia di diventare vittima di sé stesso soprattutto se ha un chiodo fisso che non riesce a portare a compimento. La Bilancia invece si vedrà da qui alla fine del 2020 a rivedere un ruolo all’interno della sua azienda questo però potrebbe essere un segnale positivo in grado di far ritrovare un buon equilibrio interiore. L’Acquario ha la possibilità di fare grandi passi in avanti magari cambiando qualcosa.



