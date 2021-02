Paolo Fox, Oroscopo di oggi 22 febbraio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

La settimana si apre per i segni di Aria con l’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche per questo lunedì 22 febbraio 2021. Scopriamo allora cosa potrebbe accadere a Bilancia, Acquario e Gemelli. Quali sono le novità per i nati sotto questi segni? Il celebre astrologo per la consueta rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele ha letto nelle stelle, quindi scopriamo cosa ha visto…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo con le previsioni dei Gemelli. Giove e Saturno favorevoli invitano a mettersi in gioco, cercando di sviluppare tutte quelle iniziative nate di recente. La grande tensione che sembra aver segnato gli ultimi tempi sembra essersi esaurita, ma in amore potrebbero continuare ad esserci alcune piccole problematiche.

Passiamo poi alle previsioni per il segno della Bilancia. Nonostante questo mese sembri promettere interessanti novità, l’inizio di questa settimana potrebbe lasciare un po’ a desiderare. Poter godere del favore di Giove e Saturno non proteggerà dai problemi, ma permetterà di superarli con successo.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo Paolo Fox si conclude per quanto concerne i segni d’Aria si conclude con il segno Acquario. L’energia di queste giornate sembra poter regalare delle interessanti opportunità, dopo che l’inizio di Febbraio aveva creato qualche incertezza. Il cambiamento continua ad essere al centro di queste giornate.

