Paolo Fox, Oroscopo di oggi 23 febbraio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

La settimana si apre per i segni di Aria con l’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche per questo martedì 23 febbraio 2021. Scopriamo allora cosa potrebbe accadere a Bilancia, Acquario e Gemelli. Quali sono le novità per i nati sotto questi segni? Il celebre astrologo per la consueta rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele ha letto nelle stelle, quindi scopriamo cosa ha visto…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo con le previsioni dei Gemelli. Dopo le gravi tensioni che hanno riguardato i mesi scorsi, questa situazione astrologica sembra promettere un po’ di tranquillità in più. Attenzione a non lasciarsi prendere dall’entusiasmo: alcuni progetti meritano dedizione. In amore si potrebbe riaffacciare qualche tensione legata al passato, specialmente durante il fine settimana.

Passiamo poi alle previsioni per il segno della Bilancia. Giove e Saturno in aspetto favorevole lasciano presagire alcuni grandi progetti, ma questa giornata potrebbe risentire di una Luna dissonante capace di inficiare negativamente sulla voglia di fare. Il calo fisico vissuto nel corso delle ultime settimane potrà contare su un buon recupero a partire da giovedì, per lasciare spazio ad un periodo migliore.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo Paolo Fox si conclude per quanto concerne i segni d’Aria si conclude con il segno Acquario. Il desiderio di cambiamento che caratterizza queste settimane potrebbe creare un po’ di fermento, causando distrazioni e svogliatezza. I prossimi mesi aiuteranno ad esplorare nuove opportunità, ma sarebbe bene cercare di contenere le spese.

