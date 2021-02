Paolo Fox, Oroscopo di oggi 24 febbraio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

La settimana si apre per i segni di Aria con l’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche per questo mercoledì 24 febbraio 2021. Scopriamo allora cosa potrebbe accadere a Bilancia, Acquario e Gemelli. Quali sono le novità per i nati sotto questi segni? Il celebre astrologo per la consueta rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele ha letto nelle stelle, quindi scopriamo cosa ha visto…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo con le previsioni dei Gemelli. Le ultime ore di questa giornata aiuteranno a riconquistare l’energia necessaria per organizzare alcuni progetti molto interessanti. In amore potrebbe nascere invece qualche piccolo contrasto dovuto a delle delusioni inaspettate.

Passiamo alle previsioni per il segno della Bilancia.La giornata di oggi sembra aiutare a recuperare un po’ di energia, aiutando a definire alcune situazioni rimaste in sospeso. Questo anno porterà a compimento diversi progetti molto importanti, ma sarà necessario non lasciarsi vincere dall’insicurezza.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo Paolo Fox si conclude per quanto concerne i segni d’Aria si conclude con il segno Acquario. Questo periodo sembra regalare grandi speranze nei confronti del futuro, ma per riuscire a realizzare i cambiamenti desiderati sarà necessario fare i conti con il passato. Attenzione a non lasciare che l’amore scivoli in secondo piano

