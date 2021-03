Paolo Fox, Oroscopo di oggi 24 marzo 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione, Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni d’Acqua nelle previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Vediamo da vicino cosa devono aspettarsi Cancro, Scorpione e Pesci in questa giornata di oggi mercoledì 24 marzo 2021!

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Leggiamo le previsioni per il segno del Cancro: questa settimana sembra risentire delle tensioni portate dalla fine di questo mese, costringendo i nati nel segno a fare i conti con un po’ di agitazione. Chi si sente circondato da rapporti su cui non è possibile fare affidamento potrebbe avvertire un po’ di frustrazione. Importanti cambiamenti in atto.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 marzo 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

E ora affrontiamo lo Scorpione: una Luna particolare sembra portare un po’ di agitazione, rendendo qualcuno particolarmente diffidente nei confronti di alcune relazioni. La giornata di oggi e quella di domani potrebbero essere un po’ difficili da gestire: attenzione ad evitare conflitti.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox con i Pesci: Marte dissonante sembra creare qualche problema a livello interpersonale, ma in generale queste giornate potrebbero aiutare ad allontanarsi da situazioni problematiche. Occasioni lavorative in vista con l’arrivo dell’estate.

Paolo Fox, oroscopo settimanale 23 al 28 marzo I Fatti vostri/ La classifica: Ariete al top

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 marzo 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci…

© RIPRODUZIONE RISERVATA