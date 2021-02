Paolo Fox, Oroscopo di oggi 25 febbraio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

Andiamo a leggere quanto detto per i segni di Aria con l’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche per oggi giovedì 25 febbraio 2021. Scopriamo allora cosa potrebbe accadere a Bilancia, Acquario e Gemelli.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

E ora è il momento di partire con i Gemelli: alcuni hanno avuto dei problemi dal punto di vista fisico. Si trascura l’aspetto fisico. Agire come un ragazzo di 20 anni quando non si hanno è bellissimo, ma quando si ha un acciacco si deve risolvere. E’ un periodo particolare per i sentimenti, si deve parlare ma senza esporsi troppo.

Voltiamo pagina e soffermiamoci sulla Bilancia: si deve credere nelle proprie capacità. Il segno per il lavoro giocherà le carte migliori in primavera. Molti sono in attesa di una risposta che arriverà a fine marzo. Gli ultimi due anno hanno spiazzato, magari c’è chi sta contattando altre persone, altre aziende. L’amore torna molto forte nella vita del segno, c’è un percorso più facile da raggiungere.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox con lo studio dell’Acquario: si è di fronte a grandi cambiamenti non sempre determinati dal segno. E’ un anno rivoluzionario in chi decide di cambiare o chi osserva che tutto cambia con magari persone che escono dalla propria vita.



