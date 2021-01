Paolo Fox, Oroscopo di oggi 25 gennaio 2021/ Leone, Sagittario e Ariete quali i segni al top?

L’Oroscopo di Paolo Fox si è occupato anche di Sagittario, Leone e Ariete, i tre segni di Fuoco, nelle sue previsioni di oggi, lunedì 25 gennaio 2021, in occasione della consueta rubrica Latte & Stelle in onda su Radio Latte e Miele. E allora andiamo subito a scoprire cosa ha previsto l’astrologo per la giornata odierna.

Che giornata sarà per Sagittario e Leone secondo oroscopo Paolo Fox?

Ma non indugiamo e apriamo subito le danze con uno dei segni più grintosi dello Zodiaco, il Leone. Queste giornate invitano a riflettere su quali progetti meritano di essere portati avanti per evitare di impiegare energie preziose per coltivare iniziative superflue. In amore qualcuno potrebbe soffrire una lontananza, ma entro metà febbraio si potrà contare su un recupero.

E ora è il momento di analizzare le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per il Sagittario. Nonostante questa giornata sembri essere un po’ sottotono, la settimana che si apre oggi invita a concentrare le proprie energie sui progetti a cui si è più interessati per sfruttare al meglio la situazione astrologica molto favorevole che si andrà delineando nel corso di febbraio.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Questo terzetto di “fuoco”, in tutti i sensi, dell’Oroscopo Paolo Fox si completa con le previsioni che riguardano l’Ariete. Una Luna favorevole invita a dedicare questa nuova settimana alla progettazione di nuove iniziative riguardanti il proprio futuro. Nonostante le difficoltà che tutti ci troviamo ad affrontare, entro febbraio si andrà delineando una condizione astrologica molto positiva che permetterà la realizzazione di importanti obbiettivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA