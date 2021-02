Paolo Fox, Oroscopo di oggi 26 febbraio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

La giornata di oggi, 26 febbraio, ci porta ad analizzare l’oroscopo di Paolo Fox per quanto riguarda i segni di Gemelli, Bilancia e Acquario. Andiamo a guardare da vicino lo studio della giornata tramite l’app dedicata al noto astrologo.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Ecco il segno dei Gemelli: a volte si tende un po’ troppo nello strafare con la resistenza fisica che è stata messa a dura prova. Non si deve chiedere al fisico di avere sempre e comunque resistenza fisica buttandosi in situazioni più grandi. Si deve seguire una dieta importante per evitare di mettere in difficoltà lo stomaco che non vive un grande periodo. Si ha il dente avvelenato contro una persona che in questo momento vive una situazione non facilissima da gestire.

Con l’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci ora sulla Bilancia: si deve credere maggiormente nel futuro con delle possibilità importanti per lanciarsi nel futuro e progettare qualcosa di importante sul lavoro. Ci si potrebbe togliere delle soddisfazioni davvero importanti. Sono tempi veramente complicati e difficili da affrontare. Forse è il caso di muoversi con maggiore tranquillità.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Infine andiamo al segno dell’Acquario: la settimana che si va a chiudere sarà molto interessante sotto diversi punti di vista. Il venerdì sarà duro e metterà alla prova i nervi sotto diversi punti di vista. La Luna opposta potrebbe rischiare di creare ulteriori problemi. Ci si dovrebbe assumere le proprie responsabilità. Dal punto di vista sociale la situazione sembra molto complicata.



