Paolo Fox, Oroscopo di oggi 26 marzo 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione, Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni d’Acqua nelle previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Vediamo da vicino cosa devono aspettarsi Cancro, Scorpione e Pesci in questa giornata di oggi venerdì 26 marzo 2021!

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Leggiamo le previsioni per il segno del Cancro: dopo alcune giornate molto positive per quanto riguarda l’amore, la fine di Marzo sembra portare un po’ di confusione che, a causa di una Venere opposta, potrebbe riflettersi negativamente anche su alcuni rapporti. Chi si è trovato a vivere qualche situazione di compromesso potrebbe rifiutarsi di continuare a fare buon viso a cattivo gioco.

Paolo Fox, Oroscopo oggi 26 marzo 2021/ Previsioni per Bilancia, Acquario, Gemelli

E ora affrontiamo lo Scorpione: queste giornate invitano a proteggersi da tutte quelle situazioni che potrebbero ferire e mettere in crisi la propria autostima. Per riuscire a recuperare energie, ora più che mai è necessario poter ritrovare fiducia in se stessi.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox con i Pesci: tra oggi e domani qualcuno potrebbe risentire di un po’ di tensione dovuta ad una condizione di ansia e confusione che già da qualche giorno sembra accompagnare i nati nel segno. Attenzione a non lasciarsi sopraffare da queste sensazioni.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 marzo 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 marzo 2021/ Previsioni Leone, Sagittario e Ariete

© RIPRODUZIONE RISERVATA