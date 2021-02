Paolo Fox, Oroscopo di oggi 27 febbraio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

La settimana si apre per i segni di Aria con l’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche per questo sabato 27 febbraio 2021. Scopriamo allora cosa potrebbe accadere a Bilancia, Acquario e Gemelli. Quali sono le novità per i nati sotto questi segni? Il celebre astrologo per la consueta rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele ha letto nelle stelle, quindi scopriamo cosa ha visto…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo con le previsioni dei Gemelli. Questo fine settimana rischia di dar vita a delle notevoli polemiche legate alla sfera sentimentale. Queste ore sembrano registrare un lieve calo, capace di rendere i nati nel segno più polemici del solito: attenzione a non cedere alle provocazioni, sollevando questioni che potrebbero rivelarsi difficili da gestire.

Passiamo poi alle previsioni per il segno della Bilancia. Il desiderio di certezze che sembra caratterizzare questo periodo potrebbe portare qualcuno a circondarsi di persone molto sicure di sé, che alla lunga potrebbero però creare qualche disagio. Nonostante qualche piccola ansia, queste giornate sembrano garantire delle buone opportunità.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo Paolo Fox si conclude per quanto concerne i segni d’Aria si conclude con il segno Acquario. Quest’anno sembra promettere importanti cambiamenti, capaci di stravolgere anche i rapporti cui si era soliti fare riferimento. L’incertezza legata a queste trasformazioni potrebbe dar vita ad un po’ di nervosismo. Possibili precarietà sul piano economico.

