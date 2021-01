Paolo Fox, oroscopo di oggi 29 gennaio 2021/ Gemelli, Bilancia e Acquario…

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che tornano a farci compagnia anche in questa giovedì 28 gennaio 2021. Mirino puntato sui tre segni d’Aria, dunque su Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco cosa ha letto nelle stelle l’astrologo più celebre d’Italia per la rubrica Latte&Stelle in onda ogni giorno su Radio Latte e Miele.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Ecco le novità per il segno Gemelli secondo l’oroscopo Paolo Fox. L’energia di questo venerdì sembra annunciare un Febbraio molto interessante che permetterà di uscire da alcune situazioni particolarmente complicate che ultimamente potrebbero aver causato qualche fastidio. Per riuscire a sfruttare al meglio questa situazione astrologica sarebbe bene riuscire a concentrare le proprie energie sui progetti più importanti, mantenendo un atteggiamento pragmatico e razionale.

Adesso è la volta della Bilancia. Chi si è trovato a vivere qualche incertezza con la fine del 2020, ora sembra finalmente poter contare su qualche importante novità. La situazione astrologica che caratterizzerà queste settimane potrebbe aiutare a chiarire alcune situazioni riguardanti il futuro rendendo più semplice capire come comportarsi.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Eccoci all’ultimo segno d’aria, l’Acquario. Nonostante un po’ di agitazione, la giornata di oggi sembra garantire qualche occasione di rivalsa capace di preannunciare le grandi soddisfazioni previste per il prossimo mese. Attenzione a non sottovalutare l’aspetto economico nella definizione di alcuni progetti.

