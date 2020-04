Paolo Fox, oroscopo di oggi 3 aprile 2020/ Ariete, Toro, Acquario e Pesci

Previsioni oroscopo Paolo Fox oggi 3 aprile per Ariete e Toro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare segno per segno la giornata di oggi, mercoledì 3 aprile 2020. Ecco quanto detto per Ariete e Toro. L’Ariete ha un weekend intenso e decisivo, se si guarda alle stelle di mercoledì o giovedì si vedono complicazioni di troppo. In queste 48 ore c’è un oroscopo migliore, in questi inizi di settimana si è stati messi in guardia da momenti di eccessiva tensione, ora però torna molta più energia. Il Toro che si senta giù di corda in questo fine settimana è possibile, tornano alla mente molte situazioni che sono state gestite di fretta nel passato. Si deve però dare tempo al tempo e un Saturno dissonante invita a rallentare i ritmi o a rimandare un progetto importante. Attenzione ai rapporti e in genere le parole che si usano sono importante.

Analisi oroscopo Paolo Fox per Acquario e Pesci

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con i segni di Acquario e Pesci. L’Acquario in questi giorni sta cercando di cambiare vita, i momenti difficili però hanno scatenato la volontà di vivere. Fino a oggi avete pensato che avete fatto cose che non vi piaceva fare o avete tenuto relazioni per paura di cambiare adesso per quello che viviamo e anche per le vostre forza capite che c’è da fare qualcosa di nuovo. Restano problemi economici. I Pesci devono rivedere le proprie scelte e il mese di aprile in arrivo è pesante per le relazioni personali. Non si è disposti a sopportare. Avete ragione e non sottovalutate le buone idee. Giove inizia a dare qualcosa in più e favorisce un aumento dell’energia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA