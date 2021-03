Paolo Fox, Oroscopo di oggi 3 marzo 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

E’ il momento dell’oroscopo di oggi, 3 marzo 2021, per i segni di Aria con le previsioni dell’esperto Paolo Fox. Scopriamo allora cosa potrebbe accadere a Bilancia, Acquario e Gemelli. Quali sono le novità per i nati sotto questi segni? Il celebre astrologo per la consueta rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele ha letto nelle stelle, quindi scopriamo cosa ha visto…

Che giornata attende per i nati sotto il segno del Gemelli e Bilancia secondo l’oroscopo di Paolo Fox?

Leggiamo le previsioni per il segno del Gemelli: L’ingresso di Marte nel segno previsto per giovedì sembra regalare una grande energia, utile a progettare un importante riscatto a seguito delle difficoltà vissute negli ultimi tempi. Anche chi si è trovato a vivere qualche problema fisico potrà contare su un buon recupero in breve tempo.

E ora affrontiamo il segno della Bilancia: Questo periodo sembra accentuare il bisogno di conferme che caratterizza i nati sotto questo segno. Le occasioni non mancheranno, ma per riuscire a sfruttarle sarà necessario trovare il coraggio di mettersi in gioco. Anche sul piano sentimentale si potrà contare su qualche opportunità in più: emozioni e sentimenti sembrano poter godere di nuovo vigore a partire dal fine settimana.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Il transito di Giove e Saturno sembra regalare a queste giornate una energia molto interessante, ma l’agitazione portata da una Luna dissonante potrebbe causare qualche distrazione. Grazie al supporto di qualcuno sarà possibile ottenere qualcosa in più.

