Paolo Fox, oroscopo di oggi 5 febbraio 2020 a I Fatti Vostri/ Scorpione e Pesci flop

Oroscopo Paolo Fox, 5 febbraio 2020 I Fatti Vostri: segni flop

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino i segni flop della giornata, seguendo quanto raccontato a I Fatti Vostri. Scorpione: c’è una condizione particolare per tutti quelli nati sotto questo segno che vogliono riprendere terreno. C’è voglia di buttare tutto all’aria. Si lotta contro Urano in opposizione. Questo vuol dire dover affrontare qualcosa. Si è condizionati forse perché certe cose non vanno come si vorrebbe e si dovrebbero fare delle scelte dal punto di vista delle questioni economiche. Ci potrebbero essere dei ritardi. Pesci: si vive nel forse come altri segni zodiacali, se lo si desidera perché si cercano le certezze. Va detto alle persone che spesso cercano un amore, si è sempre causa del destino con le stelle che aiutano solo a capire i periodi migliori e peggiori. Sono state affrontate delle emozioni particolari. Anche quelli più stabili possono ogni tanto sbandare. Il forse non vuol dire corna e non vivere sereni, ma abituarsi a vivere le relazioni per quello che sono. Quando diventano troppo fisse infatti si rischia di scappare.

Oroscopo: i segni in calo di oggi

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox salendo di graduatoria con i segni che si meritano tre stelle. Toro: il segno vuole le garanzie e pure entro marzo. Si potrebbe parlare di attese record per il segno che ha deciso, perché è paziente, di dare tempo agli altri e di spiegare affinché certe situazioni si risolvano. Saturno da aprile, fine marzo, inizierà un transito molto particolare. I giochi sono fatti e il dato è tratto. Ci si potrebbe innervosire parecchio. Toro, Vergine e Capricorno sono i segni più forti. Gemelli: Giove non è più contrario, ma pare che alcune risposte siano rimandate. Non è il momento giusto per fare una proposta. Si è comunque in partenza, pronti a fare delle cose importanti. Chi aveva messo qualcosa da parte ha sentito meno il disagio del 2019. Alcuni hanno lavorato tanto e sono arrivati al pareggio. Si devono riguadagnare i soldi che sono stati persi. Il primo round sarà ad aprile, il secondo alla fine dell’anno. Cancro: si è stati in alto ultimamente, ma questa settimana è penalizzante. Ci sono Giove e Saturno opposti, qualcosa cade dall’alto e va affrontata, magari una polemica o un rapporto genitori e figli che può essere pesante. Si è in guerra e in polemica. Capricorno: quando una cosa non va bene di solito si resta in silenzio. Se non si è interessati ai problemi degli altri non si risponde proprio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA