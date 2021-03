Paolo Fox, Oroscopo di oggi 5 marzo 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

La settimana si apre per i segni di Aria con l’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche per questo venerdì 5 marzo 2021. Scopriamo allora cosa potrebbe accadere a Bilancia, Acquario e Gemelli. Quali sono le novità per i nati sotto questi segni? Il celebre astrologo per la consueta rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele ha letto nelle stelle, quindi scopriamo cosa ha visto…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo con le previsioni dei Gemelli. Una Luna opposta, accompagnata da un Marte contrario, sembra indicare un po’ di agitazione dovuta ad alcuni problemi restati troppo a lungo in sospeso. Nonostante queste tensioni, le ore di questo venerdì invitano a mantenere un atteggiamento prudente all’interno delle discussioni per evitare che rabbia e malinconia possano portare a dire cose avventate.

Passiamo poi alle previsioni per il segno della Bilancia. I cambiamenti iniziati nel corso dei mesi appena trascorsi potrebbero far avvertire il desiderio di nuove certezze. Giove e Saturno favorevoli potrebbero aiutare a riconquistare un po’ di fiducia in se stessi, favorendo un importante riscatto. Anche sul piano sentimentale si potrà presto ottenere qualcosa in più.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo Paolo Fox si conclude per quanto concerne i segni d’Aria si conclude con il segno Acquario. Dopo un Febbraio piuttosto confuso, ora sembra possibile godere di una maggior serenità. Una maggior chiarezza aiuterà a gestire meglio alcune relazioni, portando grandi soddisfazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA