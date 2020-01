Paolo Fox, oroscopo di oggi 7 gennaio 2020/ Scopri i segni al top in amore e lavoro

Analisi dell’oroscopo Paolo Fox di oggi 7 gennaio

I SEGNI AL TOP – Diamo uno sguardo ai segni al top dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, 7 gennaio 2020. Il segno dell’Ariete sta cambiando la propria vita in maniera drastica. Inevitabile che sia così perché Saturno taglia i rami secchi come è inevitabile che si possano rivedere alcune scelte fatte nel passato che se sono state avventate ora saranno risolte. Il segno ha intenzione di muoversi e cambiare vita e aria. In qualche caso si potrà pensare di cambiare lo stile di vita e si nota in particolare, in questo trambusto, qualche ritardo ed è quello che fa arrabbiare. Saturno nel segno dell’Acquario in primavera e questo indica la strada di correzione della vita, quello che non va bene va corretto. Venere nel segno può significare correggere il proprio modo di amare. Chi ha vissuto troppo di illusioni dovrà diventare più realista.

LAVORO – Ecco gli spunti dell’oroscopo di Paolo Fox per quanto riguarda il campo del lavoro. Chi ha un’attività in proprio tra i nati sotto il segno dell’Ariete è tra quelli che si sente sospeso, visto che non sa se andare avanti oppure se fermarsi qui. Quello della Vergine è un oroscopo importante per il lavoro, ma strano per i sentimenti. Si deve invitare chi ha una storia poco chiara a parlare subito, prima che sia troppo tardi. Probabile che ci siano delle lontananze non motivate da questioni di mancanza d’amore, ma per eccesso di lavoro. Da qualche tempo, ogni volta che il Gemelli raggiunge un traguardo, questo si sposta avanti. Questo vale anche per le date che portano a rimandare gli appuntamenti. Se si pensava di ottenere un vantaggio di lavoro è stato vissuto ma è costato caro. Chi ha cambiato lavoro adesso non sa più come fare per andare avanti con le responsabilità che sono troppe. Il segno del Sagittario ha sempre un desiderio di innovazione, di novità, di creatività dentro di sé nel profondo del cuore.

AMORE – Ora soffermiamoci sull’amore sempre analizzando da vicino l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 7 gennaio 2020. Per chi tra gli Ariete vuole sposarsi la Primavera inizierà a dare dei riferimenti. Le stelle del periodo sono intense per l’amore anche per i nati sotto il segno dei Gemelli che potrebbero presto regalare qualche soddisfazione di non poco conto. Bisogna stare attenti a non prendersela con i sentimenti, quando si torna a casa stanchi è difficile non prendersela col partner anche se non c’entra niente. L’amore bussa alla porta dei Pesci e sarà più forte alla fine di questo mese di gennaio. Ci si deve lasciare andare ai sentimenti anche se ragionare è importante. Potrebbe tornare un amore del passato o magari ci sarà una riappacificazione.



