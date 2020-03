Paolo Fox, Oroscopo di oggi 7 marzo 2020/ Ariete al top, Bilancia in crescita e… (I Fatti Vostri)

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 marzo 2020: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, 7 marzo 2020, ci porta ad analizzare quelli che sono i segni al top della giornata. Ariete: quattro stelle in amore, cinque per lavoro e fortuna. Il segno piano piano decolla. E’ chiaro che non tutti possono fare quello che vogliono in questo periodo. Potrebbe essere un periodo importante per scoprire cosa si è perso negli ultimi anni. Si va sempre molto di corsa. Anche nelle condizioni più difficili si può trovare uno spunto per pensare a qualcosa di bello. Gemelli: quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. Questo cielo è liberatorio con aprile e maggio mesi importanti ormai alle porte. Si deve essere meno attenti alla libertà di tutti i giorni e più disponibili a sé stessi. Magari non c’è tempo e voglia di approfondire alcuni argomenti perché si devono fare molte cose. Cancro: quattro stelle in amore e lavoro, cinque per la fortuna. Il cielo è più libero, si può fare quanto fino ad oggi non è stato fatto. Ci saranno delle relazioni da tutelare. Quanto perso negli ultimi mesi sarà ritutelato.

Vergine, Bilancia e Sagittario segni in crescita a I Fatti Vostri

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo a leggere quali segni invece si possono considerare in crescita. Vergine: quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. Si continua un percorso quasi senza esitazioni. Il segno è igienista, attento alla salute ed è chiaro che questo momento crei delle ansie a tutti. Il segno è anche un po’ venale, dipende dall’offerta. Bilancia: quattro stelle in amore e fortuna, cinque per il lavoro. Il cielo è davvero interessante oggi per il segno. Questo anche perché c’era voglia di riflettere e mettere delle distanze, ora c’è anche la scusa per allontanare qualche rompiscatole. Sagittario: cinque stelle in amore, lavoro e fortuna. L’avventura è il pane quotidiano, ma non ci si deve per forza vestire da Robin Hood in caccia di trofei. Spesso si è anche viaggiatori virtuali, ideali. I ricordi contano, si accumulano esperienze e sulla base di questi si arriva ai risultati.

