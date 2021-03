Paolo Fox, Oroscopo di oggi 9 marzo 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

La settimana si apre per i segni di Aria con l’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche per questo martedì 9 marzo 2021. Scopriamo allora cosa potrebbe accadere a Bilancia, Acquario e Gemelli. Quali sono le novità per i nati sotto questi segni? Il celebre astrologo per la consueta rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele ha letto nelle stelle, quindi scopriamo cosa ha visto…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo con le previsioni dei Gemelli. Marte, Saturno e Giove in buon aspetto sembrano regalare una buona energia, utile ad affrontare i ritardi che potrebbero verificarsi durante la realizzazione di alcuni importanti progetti. L’arrivo del prossimo mese aiuterà a dipanare alcune questioni, ma potrebbero continuare ad esserci tensioni legate alla sfera sentimentale.

Passiamo poi alle previsioni per il segno della Bilancia. La giornata di oggi sembra regalare alcune buone intuizioni utili a capire che obbiettivi si desidera perseguire in vista degli accordi e delle trasformazioni previste per il prossimo mese. In questa situazione l’amore potrebbe passare un po’ in secondo piano, nonostante resti il desiderio di concedersi qualche emozione in più.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo Paolo Fox si conclude per quanto concerne i segni d’Aria si conclude con il segno Acquario. La condizione astrologica di questi mesi invita a costruirsi una nuova identità, inaugurando percorsi nuovi capaci di soddisfare la voglia di cambiamento che da tempo accompagna i nati sotto questo segno. Tra oggi e domani si potrà contare su una buona creatività, in grado di aiutare anche alcuni rapporti.

