Paolo Fox, oroscopo di oggi lunedì 30 Dicembre/ Ariete, Toro, Gemelli e Toro

Oroscopo Paolo Fox, previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete si trova in una condizione di passaggio che non è facile da superare e per questo bisogna fare attenzione alle entrate e alle uscite. Molti si trovano a eliminare il superfluo. Il taglio è necessario. Molti conflitti con i familiari. Il Toro è in una condizione intermedia, vera e propria rinascita. Per rinascere c’è grande bisogno di vivere sensazioni giuste e speciali. I Gemelli devono puntare sui sentimenti, se c’è una questione legale in corso o si è risolta e potrebbe essersi risolta a breve. C’è qualcosa da mettere a posto e Giove potrebbe aver combinato un sacco di guai o ha rallentato nel lavoro. In questi giorni si potrebbe aver già ricevuto un annuncio importante. Qualcosa che si desidera si potrebbe realizzare a breve. Il Cancro ha dei ritardi ed è amareggiato. Se una persona nel lavoro deve dar qualcosa non è andato tutto come si sperava. Ci si augurava che qualcuno fosse promosso e aiutasse dall’esterno. I segni cardinali nel 2020 dovranno vivere sensazioni nuove e tagliare dei rami secchi. CLICCA QUI PER LE PREVISIONI DAL 29 DICEMBRE AL 3 GENNAIO

