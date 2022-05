Paolo Fox, oroscopo domani 1 giugno 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo domani 1 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la giornata di domani, mercoledì 1 giugno 2022, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani di Paolo Fox, le previsioni 1 giugno 2022 per amore e lavoro

Torna qualche piccola preoccupazione per i nati sotto il segno della Bilancia. Cercate di essere più sereni ora che Venere non è più contraria, ristabiliti un buon rapporto d’amore se c’è stato un distacco. Giugno aiuta a recuperare i sentimenti. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, lo Scorpione deve sfruttare la giornata di domani, sopratutto se c’è qualcosa di cui parlare riguarda l’amore. Maggio ha portato belle emozioni nella vita del Sagittario: una sensazione speciale è rinnovata in questo giorni. Avete voglia di fare cose belle con Giove favorevole. Per i cuori solitari è arrivato il momento di fare una scelta importante.

La Bilancia si sente come se avesse una spada di Damocle sulla testa e avete il dubbio di non farcela. Se ci sono questioni economiche in sospeso, cercate di risolverle. Lo Scorpione può siglare contratti e accorsi solo dopo un attento esame. Evitate battaglie in ufficio: non tutte le persone che avete intorno sono amiche. Spese importanti in vista. La settimana è iniziata in salita per i nati sotto il segno del Sagittario, ma Giove porterà presto una buona energia. Momento buono per sbloccare questioni burocratiche.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, Bilancia deve fare attenzione ai problemi psicosomatici: quando si è troppo stanchi e stressati si rischia di avere paura di tutto. Altalenante l’umore. La giornata di domani per i nati sotto il segno dello Scorpione non è al top pet quanto riguarda la forma fisica, questo è l’unica pecca di un periodo che annuncia cambiamenti. Fino a domani, mercoledì 1 giugno, il Sagittario è un po’ carente di energia, ma Giove permette un recupero. Attenzione a non fare troppe cose contemporaneamente.

