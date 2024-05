Paolo Fox, Oroscopo domani 10 maggio 2024/ Rimonta per i Cancro, Capricorno tra i flop: la classifica!

Oroscopo domani 10 maggio, a cura di Paolo Fox: le previsioni segno per segno

Si rinnova l’appuntamento consuetudinario con l’oroscopo di domani 10 maggio 2024, a cura di Paolo Fox, che vede il Capricorno tra i flop e Cancro tra i segni al top!

In una classifica in ordine di gradimento dettato dalle stelle, secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox nella giornata di venerdì 10 maggio si parte male con il Capricorno e la salita verso la cime é prevista con i Cancro.

Capricorno, ultimo posto: vi sentite indifferenti rispetto a molte cose, come se fosse spenti.

Sagittario, in undicesimo posto: nella vita riuscite ad emergere grazie alle vostre velleità. Siete generosi e aiuterete chi amate. Spesso l’altruismo genera però invidie.

Vergine, per l’Oroscopo di domani di Paolo Fox in decimo posto: la Luna é dissonante. Tra oggi e domani occorre avere attenzione nei rapporti sociali e amorosi. E si rischia di andare in escandescenza.

Gemelli, al nono posto: per l’oroscopo di domani di Paolo Fox si avverte un senso di stanchezza ma si può fare di più.

Tra le altre anticipazioni a cura di Paolo Fox: i segni al top e i flop

Bilancia, in ottavo posto: tutto comincia a muoversi per il verso giusto dal 23 maggio.

Pesci, sesto posto: se state programmando un evento o qualcosa di importate, non tutto potrebbe avere un lieto fine, secondo l’oroscopo di domani a cura della star delle stelle, Paolo Fox

Scorpione, é al settimo posto sempre sulla base delle previsioni nell’oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: siete più presenti a voi stessi, vi siete straniti dando tanto agli altri e poco a voi stessi. Le vostre emozioni e sensazioni sono una sorta di tesoro da custodire per sentirsi vivi, nella giusta balance di gestione.

Toro, al quinto posto: l’amore è importante eppure non intendente aspettarlo oltremodo. Ma si prospettano giorni di vita en rose.

Cancro, é al quarto posto: un bel quadro nel cielo propizia il tempo giusto per ritrovare la quiete smarrita.

Leone, terzo posto: dopo giorni di down, torna il tempo per il recupero.

Ariete, secondo posto: grandi chance si prevedono all’orizzonte, per le previsioni a cura dell’oroscopo di domani di Paolo Fox.

Acquario, svetta al primo posto: l’amore vive di costanza e voi siete in grado di recuperare.

