Paolo Fox, oroscopo domani 29 Dicembre/ Domenica al top e in crescita per…

Oroscopo di domani 29 dicembre 2019: quale segni avranno una domenica al top?

Ecco i segni al top dell’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri per la giornata di domenica 29 dicembre. Gemelli: il segno è al top domani con cinque stelle in amore e lavoro, quattro per la fortuna. Luna e Venere in buon aspetto se si deve fare una dichiarazione d’amore questa è la giornata migliore in cui farla. Vergine: quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. Questo è un weekend che annuncia un anno molto importante perché i segni di terra trionferanno nel 2020. Non ci si bisogna limitare però perché ci sono grandi possibilità. Pesci: come ieri identico scenario con quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. Se c’è un incontro o un’emozione a cui si tiene particolarmente si deve fare il proprio gioco perché la fine di quest’anno è importante come lo sarà il 2020.

Soffermiamoci su quelli che si possono considerare i segni in crescita dell’oroscopo di Paolo Fox. Cancro: altra crescita in un weekend positivo grazie a cinque stelle in amore, quattro per lavoro e fortuna. Finalmente c’è una situazione migliore per verificare una storia d’amore. Ci sarà un 2020 importante con Saturno che è stato molto pesante ora ci sarà meno tensione. Bilancia: il bilancio è di continua crescita con quattro stelle in amore e lavoro, cinque per la fortuna. Si cresce molto bene, con la possibilità di togliersi delle soddisfazioni nella fine della settimana.

