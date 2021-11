Paolo Fox oroscopo Fatti Vostri: classifica oggi 26 novembre/ Acquario e Pesci al top

L’oroscopo Paolo Fox torna anche oggi, 26 novembre 2021, con nuove previsioni ma soprattutto una nuova classifica. Ospite del programma di Rai 2, I Fatti Vostri, l’astrologo ha disegnato la graduatoria dei segni zodiacali, come ogni mattina. Il Sole si trova già da un po’ nel segno zodiacale del Sagittario per questo dovremmo sentirci avventurosi. Ma Luna ed il Sole, comunque, oggi si trovano in un segno di fuoco e, per questo, ci sono dei segni più forti. Il segno del Cancro, invece, è un po’ pensieroso e per questo ottiene due stelle. Probabilmente in amore sta facendo confusione: normalmente è dolcemente e veramente passionali; quando il segno del Cancro ama è meraviglioso, però può capitare nella vita si possa cambiare idea e, perciò, si possa perdere la sintonia con la persona amata. Dunque, questo è un momento in cui bisogna stare attenti (soprattutto se ci sono storie in ballo con situazioni non così facili da capire).

Anche per il segno della Bilancia ci sono due stelle. Già dalla scorsa settimana e poi anche all’inizio di questa settimana il segno della Bilancia ha avuto una luna storta. Forse c’è qualche problema fisico da superare dovuti alle tensioni causate magari da distrazioni. Inoltre, è presente anche una Venere un po’ particolare. La Bilancia è il segno della giustizia e dell’equità e necessita di un peso da una parte e un altro peso che equilibri la situazione: in questo momento rispetto al peso di alcune responsabilità e di alcune tensioni probabilmente non c’è il contrappeso giusto e soprattutto l’aiuto di persone che dovrebbero dare una mano.

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 26 NOVEMBRE: DALL’ARIETE ALLA VERGINE

Tre stelle per l’Ariete nell’oroscopo Paolo Fox: il Sole e la Luna sono favorevoli. Nonostante ciò, resta questa capacità di reazione e non d’azione perché la maggioranza degli Ariete in questo periodo è arrabbiata il 2020 in qualche modo è stato pieno di soprusi ed ingiustizie. In effetti nel corso dell’ultimo anno e mezzo ci sono state delle forti perplessità: ad oggi, il consiglio è di restare tranquilli, anche se è difficile, per evitare sconforto. Il Capricorno ottiene tre stelle: sempre cielo molto potente per il mese per il dicembre, anche se il sentimento di questi giorni è quello di sentirsi contro tutti. Quando le cose non vanno bene al Capricorno, esso inizia a guardare: assume questo atteggiamento filosofico. C’è da dire che molti di questo segno in questo momento stanno assumendo un atteggiamento molto filosofico anche se il consiglio è di non essere così in amore perché Venere è in questo momento nel pieno del segno. Il segno della Vergine ha ben quattro stelle. Questa è una settimana un po’ noiosa: il segno Vergine cerca la sicurezza nella vita e, quindi, perfino chi fa delle trasgressioni o chi ha l’amante sceglie sempre la stessa mano per essere tranquilli. Ogni tanto, però, cercate persone che possono rallegrare la situazione.

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 26 NOVEMBRE: DUE SEGNI A CINQUE STELLE…

Quattro stelle per il segno del Toro. Il loro mese è quello di maggio, ovvero il mese delle rose. A livello passionale avremo un altro momento di forza durante la primavera. Oggi la Luna è storta ma riguarda soprattutto le questioni economiche. Stesse stelle anche per i Gemelli che sono in grande recupero. Per questo segno zodiacale l’inizio della settimana è stata pesante, forse perché ci sono state condizioni un po’ particolari a livello sentimentale (in questo caso è meglio parlare con molta chiarezza, anche se ci sono dei problemi in famiglia). Anche per il Leone oggi quattro stelle: è facile innamorarsi di questo segno ed è facile che questo segno faccia innamorare qualcuno, questo vuol dire che si possono ottenere dei consensi quando ci si presenta bene. Oggi la Luna ed il Sole sono favorevoli e per questo il segno del Leone riesce ad essere più convincente. Lo Scorpione ha quattro stelle (mentre due giorni fa era al top): questa Luna storta, tra oggi e domani, porterà qualche piccola complicazione nei rapporti con gli altri ma riuscirà a superarle brillantemente. Quattro anche per il segno del Sagittario: bello questo cielo e c’è già una persona innamorata di questo segno; inoltre, la vita vi può fornire grandi emozioni.

Invece l’Acquario merita cinque stelle: comincia a pensare a un weekend importante per quanto riguarda le relazioni. La Luna opposta per oggi mette in guardia da piccoli fastidi fisici. Ultimo, ma non per importanza anzi, il segno dei Pesci che dovrà archiviare situazioni complicate vissute nel passato per lasciarsi andare alla passione.



