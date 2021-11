Paolo Fox, oroscopo Fatti Vostri: classifica oggi 30 novembre/ Che giorno per i Pesci

Consueto appuntamento con la classifica dell’oroscopo di Paolo Fox, aggiornata ad oggi, 30 novembre 2021. Ospite come sempre negli studi del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, il noto astrologo ha svelato come ogni giorno la sua personale classifica di gradimento con tutti i segni, a cominciare dall’ultimo posto, quello del Cancro: “Vi voglio bene – racconta Paolo Fox – però questa è una settimana che è partita in maniera confusa. 2 stelle per voi e probabilmente proprio fra ieri e oggi dovete chiarire tante cose. Ora il segno del Cancro solitamente, essendo un segno d’acqua, mantiene quello che ha, non vuole fare dei cambiamenti repentini, però si trova e si troverà, soprattutto come rivelerò nelle previsioni del 2022, in una situazione forse di stallo che bisognerà in qualche modo cambiare. Quindi entro aprile, maggio ci saranno delle situazioni da afferrare al volo e altre invece da mollare del tutto. Questa situazione di incertezza riguarda un po’ anche i sentimenti: per molti sarà necessario ritrovare un po’ di feeling. Se voi parlate e una persona non vi ascolta, inevitabilmente fra oggi e domani andrete in escandescenze”.

All’undicesimo posto in classifica per l’oroscopo di oggi, spazio ai Bilancia, due stelle per loro: “Si trova in una condizione un po’ particolare: 2 stelle anche per voi. Il fatto di essere sempre molto cordiali e gentili: guardate che la maggior parte dei nati Bilancia, dice “grazie” almeno dieci volte al giorno ed è una cosa meravigliosa, secondo me voi siete dei gran signori e delle gran signore, quindi in qualche modo è un bell’atteggiamento. Tuttavia oggi sembra che ringraziare gli altri, essere molto disponibili nei confronti delle persone, significhi una sorta di sottomissione, che in realtà non c’è. Allora in questi giorni vi chiederete se non siete stati un po’ troppo accomodanti. Le giornata di oggi e domani rivelano qualche piccolo malinteso in famiglia”. La classifica per l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 30 novembre 2021, prosegue con il decimo posto, al momento occupato dall’Ariete che per la giornata di oggi si guadagna tre stelle: “Nel complesso questa è una settimana importante, per carità, però il fatto che la Luna sia contraria mi fa pensare che alcuni di voi siano ancora in una fase di interregno: a metà fra la soddisfazione e l’insoddisfazione. Se guardiamo il 2020 e l’inizio di questo 2021, molti hanno avuto dei rallentamenti, ma adesso, parlando del 2022 e ancora di più dal 2023, arriveremo a un biennio di forza. Io questo ve lo ricordo sempre, perché nei momenti di lieve disagio, quando vi sembra di combattere e non vincere, non ottenere nulla, è importante iniziare a fare progetti per il futuro”.

PAOLO FOX, CLASSIFICA OROSCOPO DI OGGI, 30 NOVEMBRE: “AL TORO SERVE TRANQUILLITA’”

Tre stelle anche per il Toro, in nona posizione, e per cui Paolo Fox spiega: “Vi ho detto che questa è una settimana in cui avrete messo a ferro e fuoco certi rapporti e credo che in generale avete bisogno di un po’ di tranquillità. Poi i nodi vengono al pettine e io già inizio a parlare del 2022 e allora credo che tutti quelli che hanno perso troppi soldi e non guadagnano abbastanza presto batteranno cassa. I soldi servono anche per fare delle cose in casa, pensare a un cambiamento, a una trasformazione e addirittura, nei prossimi mesi, a un trasloco, se occorre. Il piano pratico della vita lavorativa, in modo particolare, per il segno del Toro in questo momento è da rivedere”. In ottava posizione nella classifica dell’oroscopo di Paolo Fox del 30 novembre 2021, coloro che sono nati sotto il segno della Vergine: “Si fa sentire un po’ di stanchezza nella vostra vita – racconta Paolo Fox in diretta tv – anche perché siete cerebrali. Voi parlate, parlate, parlate, riflettete, riflettete, e riflettete e a volte non dormite! Perché la notte iniziate a pensare a tutto ciò che di bello potreste fare il giorno dopo. La notte è creativa per molti segni zodiacali e anche per la Vergine. Spesso le vostre buone intuizioni arrivano anche durante un risveglio notturno e chissà che, in questi giorni, voi non lo abbiate, però poi si arriva al lavoro un po’ stanchi e ricordo anche che la Vergine in questo momento sta facendo forse anche troppe cose e tutte insieme”. Si sale a quattro stelle con la settima posizione della classifica dell’oroscopo di Paolo Fox del 30 novembre 2021, leggasi i Gemelli: “La vostra natura è libera e brillante: siete i simpaticoni dello zodiaco ed è difficile rinunciare all’amicizia. Certo a volte siete un po’ leggiadri nell’affrontare la realtà e qualcuno può persino rimproverarvi di essere poco responsabili. Ma è davvero così? Forse avete capito il vero senso della vita, ovvero affrontare giorno dopo giorno tutto ciò che è importante, senza però legarsi mani e piedi a emozioni negative, senza pensare che “chissà domani cosa capita”. Pensate a quello che c’è da fare e attenzione ai rapporti con Pesci e Sagittario”. In sesta posizione, sempre a quota 4, il Leone: “Un po’ di forza in più per il segno del Leone, 4 stelle. Un cielo che invita ad amare! Molto difficile non vivere una grande passione. In questo momento avete anche a disposizione delle stelle che vi inducono a fare delle cose diverse rispetto al passato. È chiaro che ognuno ha il proprio cielo e la propria esperienza di vita, però cambiare lavoro, iniziare a fare un progetto diverso dal passato, avere una piccola conferma, magari senza tanti soldi, che però fa piacere, è importante e potreste proprio iniziare qualcosa di nuovo. Se poi avete al vostro fianco la persona giusta, questo è un periodo che libera la mente. Avete bisogno di risvegliare la fantasia”.

PAOLO FOX, CLASSIFICA OROSCOPO 30 NOVEMBRE, LA TOP 5 DEI SEGNI

Ed entriamo quindi nella top 5 della classifica dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 30 novembre 2021, a cominciare dallo Scorpione, che per oggi si guadagna 4 stelle: “Non escludo che in questo momento voi possiate ricucire uno strappo in amore: non siate permalosi, non siate, anche se leggermente, vendicativi, perché è una perdita di tempo. Se qualcuno vi ha fatto del male e voi perdete altro tempo a rincorrerlo per fargli capire che ha sbagliato, capite bene che è tutto inutile. Un cielo importante”. Quarta posizione per il Capricorno, altro segno con 4 belle stelline per la giornata di oggi: “Bello questo cielo anche per il Capricorno che in questi giorni ha dei grandi progetti. È difficile che voi non abbiate una visione molto ampia del vostro futuro. Si dice che siate lungimiranti e lo sarete ancora di più in amore. Attenzione perché avete delle grandi chance da sfruttare”.

Si prosegue con il gradino più basso del podio occupato dal Sagittario, fra i segni solitamente migliori, a cui Paolo Fox assegna 5 stelle: “Non è escluso che adesso ci sia proprio una nuova missione da compiere, anche per quanto riguarda il lavoro, e poi un amore importante da risvegliare. Le passioni saranno sempre più cocenti. Vi dico che il prossimo anno a maggio ci sarà una grande forza in più”. Seconda piazza e medaglia d’argento per l’Acquario: “Vi ho messo al primo posto perché avete un cielo di grande dinamismo, di grande energia e creatività, com’è giusto che sia!”. Infine la prima posizione della classifica dell’oroscopo di oggi, martedì 30 novembre 2021, di Paolo Fox, i nati sotto il segno dei Pesci, che oggi vivranno una giornata senza dubbio positiva: “Chiudo in bellezza col segno dei Pesci – chiosa l’astrologo – che oggi può dire quella frase romantica che manca in un rapporto, ma avere anche una premonizione perché poi, come vi spiegherò meglio domani, voi siete fra quelli che iniziano a prevedere il futuro anche senza l’astrologo!”.



