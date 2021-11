Paolo Fox, oroscopo I Fatti Vostri 18 novembre 2021/ Scorpione, è ora di fare figli

Come di consueto il noto Paolo Fox, anche oggi, giovedì 18 novembre 2021, ha stilato la classifica dei segni dell’oroscopo, ospite nella piazza de I Fatti Vostri. Si comincia con la Bilancia, a cui l’astrologo ha assegnato solamente due stelle, piazzandola così in fondo alla classifica: “Trovo ancora la bilancia un po’ pensierosa – spiega – due stelle, pare proprio siano tornate quelle situazioni un po’ nebbiose che vi hanno tenuto un po’ sotto pressione lunedì scorso, lunedì di questa settimana. Certo è che ci avviciniamo ad un weekend migliore, quindi l’unica cosa che farei adesso se fossi bilancia è farmi scivolare le cose addosso perchè in amore, in famiglia, nei rapporti fra genitori e figli, c’è qualche ombra di troppo”.

Due stelle anche per un altro segno zodiacale, Ariete: “Vi ho premiato, vi ho dato anche belle stelle, però ogni tanto torna un po’ di magone, un po’ di tristezza, nervosismo. In questi giorni molti di voi si rendono conto che la meta è più vicina ma non è ancora lì pronta per essere toccata, e questo vi infastidisce. L’amore deve essere protetto e qui ci sono due grandi categorie di ariete, quelli che hanno una storia importante, non vogliono perderla, e sono preoccupati per il partner, e quelli che invece hanno un problema da risolvere perchè in amore c’è qualche incomprensione”.

OROSCOPO PAOLO FAX I FATTI VOSTRI 18 NOVEMBRE 2021: PER IL CANCRO TRE STELLE

Si sale e si prosegue con il Cancro, a cui Paolo Fox, nel suo oroscopo di oggi, 18 novembre 2021, assegna tre stelle: “Avere venere in opposizione non vuol dire che per forza non avrete amori ma vuol dire che avrete qualche variazione sul tema, dovrete vivere qualche sensazione nuova forse non così valida, credo sia importante non lasciare il certo per l’incerto. Potrebbe capitare anche che persone che stanno con qualcuno da tempo, di interessarsi ad altri e questo non va bene. Lavoro da proteggere con un’azione dirette magari con una persona che conta”. Anche il Leone oggi è un po’ sottotono: “E’ un po’ preoccupato, forse volete fare tante cose, vi chiedo un po’ di attenzione in amore perchè questo è un periodo in cui siete molto osservati e magari cadete in tentazione. C’è la possibilità per quelli che contattano un ex oche hanno ancora problemi con un ex ad esempio di tipo economico, di dover di nuovo parlare di situazioni che si pensavano morte e sepolte ma non è così. Prudenza in serata”. L’oroscopo di Paolo Fox prosegue con il Sagittario, altro segno da tre stelle: “Ci avviciniamo ad un fine settimana con una luna contraria e ciò vuol dire che se da oggi iniziate ad essere polemici contro qualcuno vi ritroverete già da domani a vivere qualche momento complesso. E’ importante trovare la libertà: quando il sagittario ha un problema si disloca non fisicamente ma con la mente, vi immaginate in un altro luogo. Secondo alcuni psicologi questa tecnica tipica del sagittario dovremmo adottarla tutti: quando viviamo un momento di difficoltà dovremmo immaginarci in un altro luogo, situazione o città, lì per lì le cose non cambiano ma quando abbiamo serie problematiche ci salva andare in vacanza, vedere una situazione da un altro punto di vista regala ottimismo”.

OROSCOPO PAOLO FAX I FATTI VOSTRI 18 NOVEMBRE 2021: PESCI IL SEGNO TOP

Quattro stelle nell’oroscopo Paolo Fox del 18 novembre invece per il Toro: “Non è escluso che finalmente ci sia un accomodamento, bisogna capire bene chi vi è a nostro fianco: una persona che stuzzica e crea disagi da una parte potrebbe interessare, mentre dall’altra crea disagio quindi attenzione ai rapporti con scorpione e acquario”. Stesso numero di stelle per i Gemelli: “Non dimenticatevi che domani avremo una belle luna importante, vi sarà un bel weekend, giornate molto importante per risvegliare senso di amicizia, creatività, che possedete dentro, per voi è molto importante divertire e far divertire, quindi è importante ritrovare un buon equilibrio interiore”. Anche per lo scorpione arrivano oggi 4 stelle: “Venere molto bella per voi – spiega Paolo Fox – oroscopo importante per chi si vuole sposare, convivere, fare un figlio. Potete fare quello che avete in mente con più facilità anche in vista della giornata di domenica”.

L’astrologo assegna 4 stelle anche all’Acquario: “Torna il vantaggio anche per i prossimi giorni, e credo proprio che nel weekend l’acquario farà centro. Fatevi scivolare di dosso le polemiche”. Infine gli ultimi tre segni con cinque stelle, a cominciare dalla Vergine: “Dire che siete forti è poco. amore fortunato”. Quindi il Capricorno: “Fra i segni di maggior gradimento, questo cielo non solo vedere una venere nel segno ma vi da anche la capacità di parlare, di dire ciò che avete dentro di voi, non sottovalutate nuovi incontri”. Infine i Pesci: “Sfruttate questo momento, per dire ciò che volete vi chiedo questo piccolo sforzo perchè poi sabato potrebbe essere una giornata problematica: sono ore importanti per definire un rapporto e parlare meglio di voi”.



